Escribió su obituario y se hizo viral luego de su muerte

Joe Heller siempre quiso hacerle honor al refrán según el cual, el que ríe de último lo hace mejor. El obituario tonto pero sincero de una familia en el Hartford Courant celebró a un hombre de Connecticut, quien, según su punto de vista, ahora estaría durmiendo "otra siesta prolongada".

El "obituario extremadamente largo" para Joe Heller, que sirvió en la Marina y trabajó como asistente en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de Yale, señaló, entre otros detalles humorísticos, su inclinación por avergonzar a su esposa todos los días «con su boca y con la elección de su ropa.

"No había una calle, un restaurante o la casa de un amigo en Essex en la que no se durmiera", escribió Monica Heller, su hija, y agregó que su padre "dejó a su familia con una casa llena de basura, 300 libras de alpiste y plantas de interior muertas con las que no tienen idea de qué hacer".

Según sus demandas finales, Joe Heller fue puesto en su ataúd el día de su sepelio vistiendo una camiseta con una foto de Gruñón, el enano de Disney, y el dedo medio de su mano derecha extendida. También les dijo a sus hijas que se aseguraran de colocar un pedo a control remoto en el ataúd con él.



El veterano, después de su servicio en la Marina de Estados Unidos, se desempeñó como agente de policía, bombero voluntario, miembro de la asociación de ambulancias, guardia de cruce y quitanieves de obras públicas. También tenía una debilidad por los perros. "Se negó a dejar a cualquiera de sus ‘prisioneros’ y buscaría los hogares perfectos para ellos", dice el obituario.