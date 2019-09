EL DIA en Japón.- Arrancó el Mundial de Rugby con victoria de los dueños de casa

Rodrigo Chagaray, Env. Especial

Un triunfazo consiguió hoy Japón frente a Rusia por 30-10 en el partido inaugural de la Copa Mundial de Rugby, en un encuentro que los nipones supieron aprovechar por su carácter de local y por tener un rival desordenado y con muchos fallos. El partido, en el estadio Tokio, en el oeste de la capital, abrió un torneo de seis semanas que se repartirá por doce sedes. Los nipones y los rusos integran el grupo A, del que forman parte también Irlanda, Escocia y Samoa.

Gran parte de la victoria nipona se debió al wing derecho Kotaro Matsushima, de 26 años, nacido en Pretoria, de madre japonesa y padre zimbabuense y que hoy demostró su valía al anotar tres de los cuatro tries de Japón. Pero la selección local tuvo que pasar momentos amargos al comienzo, pues en el minuto 5 el fullback japonés William Tupoy tuvo un gran fallo al rozar con los dedos la ovalada que no tendría que haber representado muchos problemas para atajarlo. Fue Lomano Lemeki quien recogió la pelota, ante el asombro y la rabia de Tupoy, y anotó el primer try para el conjunto visitante, con la posterior conversión de Yury Kushnarev (0-7).

Esta conquista fue precisamente un récord, ya que fue la más rápida en el partido de apertura de un Mundial de Rugby. Hasta entonces, Rusia estaba apretando fuerte y encontró despistado a Japón, pero no tardó mucho en reponerse, porque en el minuto 12, Matsushima, en una ofensiva muy ordenada, anotó su primer try (5-7), aunque el apertura Yu Tamura falló en la conversión.

Japón siguió atacando y en el minuto 35 Matsushima llegó con la pelota hasta la línea de try, pero quedó anulado por el galés Nigel Owens, que vio dudas y confirmó el dictamen después de la asistencia de los jueces de televisión (TMO). Sin embargo, no tardó mucho Matsushima en anotar otra vez: en el minuto 39, en otra jugada por el ala derecha y frente a una defensa rusa disminuida, que con la conversión correspondiente de Tamura, esta vez sí, dejó el marcador en 12-7 antes del entretiempo.

La segunda mitad fue de claro dominio nipón. Tanto que el marcador parcial fue de 18-3 a su favor, frente a una Rusia desarmada y con muchos fallos en las entregas. La conversión de un penal en el minuto 44 permitió a Tamura colocar el marcador en 15-7, pero tres minutos después, Pieter Labuschagne aprovechó un fallo de entrega de los rusos y anotó su propio try (20-7), con el posterior fallo de Yutamura en la transformación.

Un penal en el minuto 60 permitió al apertura ruso, Kushnarev, recortar distancias (20-10), pero cuatro minutos después otro golpe de castigo convertido por Tamura colocó el marcador en 23-10. Matshushima, que se había convertido ya en la estrella del partido, volvió a anotar en el minuto 69 con un tiro a los palos que convirtió Rikiya Matsuda, que había entrado en reemplazo de Tamura, dejando el marcador en el definitivo 30-10.

Con este resultado, Japón se coloca en líder del grupo, con 5 puntos, a las espera de un rival más duro, Irlanda, con el que se medirá el 28 de septiembre.

La jornada inaugural sólo tuvo hoy este partido. Mañana sábado, habrá tres encuentros, entre ellos el que Los Pumas afrontarán ante Francia, que juegan en un grupo que tiene como favorito a Inglaterra y sólo dos cupos en juego para pasar a cuartos de final.

La ceremonia de inauguración

Cabe destacar que en la previa tuvo lugar la ceremonia de apertura del Mundial. Y allí, a un año de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, Japón enseñó su cultura e historia al resto del planeta.

Richie McCaw, uno de los exjugadores más emblemáticos neozelandeses, agarró la Copa Webb-Ellis y atravesó con ella un mar que recordaba la gran ola de Kanagawa, célebre estampa del pintor Hokusai, especialista del ukiyo-e, movimiento artístico japonés del siglo XIX.

El capitán de los All Blacks campeones del mundo de 2011 y 2015 la depositó en una columna y la dejó echándole un vistazo cómplice. Poco después, el príncipe Akishino declaró inaugurado el Mundial, antes del inicio del primer partido del torneo que enfrentaba en Tokio a la selección del país organizador frente a Rusia.

"Espero que el torneo fortalezca los lazos entre los países participantes y ayude al crecimiento de este deporte alrededor del mundo. Declaró inaugurado el torneo", dijo el príncipe. Antes del príncipe Akishino tomó la palabra el presidente de la World Rugby, la federación internacional de este deporte, Bill Beaumont, que elogió a los organizadores. "Todos ustedes deben sentirse muy orgullosos esta noche, han hecho historia. Sé que Japón será el organizador más receptivo. Son los mejores organizadores", afirmó el dirigente británico.

La ceremonia de inauguración del noveno Mundial de rugby homenajeó a la cultura y a la historia de Japón, a través de la pasión por el rugby. El alba, tema muy querido en el país del sol naciente, constituyó el punto de partida de un espectáculo donde bailes tradicionales y artes marciales se sucedieron sobre fondos en tres dimensiones. Tradición y modernidad, Japón se mostró al son de tambores, mientras los bailarines recorrían un mapa virtual de cada una de las doce ciudades organizadoras por etapas.

El nacimiento y la evolución del rugby apareció después en imágenes sobre un Monte Fuji nevado, rodeado por niños, embajadores de los veinte países participantes. Cada país fue anunciado, recibiendo Japón lógicamente los mayores aplausos. Nueva Zelanda y Sudáfrica, dos de los favoritos para el título, también fueron muy aplaudidas, posiblemente porque tenían muchos aficionados entre el público.

Argentina y Uruguay, los dos representantes sudamericanos, también fueron aplaudidos. Unos escolares cantaron después el himno del torneo, "World in Union", antes de que imágenes de las ocho Copas del Mundo precedentes aparecieron sobre el Monte Fuji.