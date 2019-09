El fanatismo de Julio Sosa, el “Varón del Tango”, por Gimnasia: ¿mito o realidad?

Por: NICOLAS LAMBERTI

Julio María Sosa Venturini, el “Varón del Tango”, como lo bautizara un periodista que trabajaba para la productora Columbia, tenía algunas pasiones más allá de la música. Una de ellas era su fanatismo por los autos y otra, ¿su simpatía por Gimnasia?

El cantor que supo triunfar en Buenos Aires gracias a su voz potente y a un estilo que cautivó al público joven, nació en Las Piedras, departamento de Canelones, el 2 de febrero de 1926 y en 1945 decidió venir a probar suerte a la capital del tango.

Hijo de Luciano y Ana María, se desprendió Uruguay de “botija” directamente para triunfar en Argentina metiéndose rápidamente en la conversación de los más grandes del género.

“ El Canario de Canelones” como lo bautizaron los charrúas “anduvo siempre en amores” y se casó tres veces. La primera fue apenas con 16 años, cuando contrajo matrimonio con Aída Acosta, aunque el idilio duró poco.





Más tarde se casaría con Nora Edith Ulfeldt, madre de su única hija llamada Ana María. Pero la cosa tampoco fue muy bien y decidió tener una nueva compañía. El 3 de junio de 1959 se casó por tercera vez, con Susana Beba Merighi, con quien compartió su vida hasta el final.

Afianzado ya en Buenos Aires en la década del 50, cuando no giraba junto a la orquesta de Pontier por los bares porteños, se entretenía mirando algunos deportes como el boxeo y también fútbol. Y aunque no era un fanático ni mucho menos, Gimnasia habría despertado en él una simpatía que los que estuvieron cerca en ese entonces no pueden explicar demasiado.

El dato fue refrescado por el Museo del Lobo, que recopiló un material de un ejemplar de la revista “Gimnasia” que descansaba en la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado. En ese número de la revista, se tituló: “Julio Sosa, el gran cantor, es hincha a muerte de los colores de Gimnasia”

"Durante el descanso entrevistamos al cantor, quien se prestó gustoso al requerimiento de la revista Gimnasia: ‘Pueden decir, nomás, que este año salimos campeones’. Con eso ya nos quitó los deseos de reportearlo sobre fútbol porque fue determinante y nos dedicamos entonces a hablar de su vida artística", dice el artículo, el cual ya no daría más precisiones al respecto.

¿SIMPATIZANTE SÍ, HINCHA NO?

Tras el fallecimiento de Sosa, Susana, su última esposa, rehizo su vida con Carlos Maidana, padre Miguel Ángel Maidana, ambos cantores uruguayos ya fallecidos, que supieron tener un timbre de voz llamativamente similar a la del Varón del Tango.

La compañera de vida y escenario de Maidana (h), la también cantora, Alejandra De Negris, recordó en diálogo con este medio, que en más de una charla con su marido se mencionó la simpatía de “Julio” por Gimnasia.

“ Yo puedo decir por lo que me ha dicho Miguel (Maidana) que Julio era hincha de Gimnasia y Esgrima. Era muy apasionado cuando se entusiasmaba con algo, era todo o nada. Era de esas personas que apoyaba mucho por simpatía, que le gustaban los deportes en general. Lo que desconozco y no tengo certeza es de por qué llegó a tener esa simpatía por Gimnasia”, destacó la cantora, quien participó del show "Gardel, Sosa & La Merello" que se presentó en homenaje a los 93 años de Julio Sosa en su Museo.

Sin embargo, su hermano de crianza, el canenolense Víctor Mancebo (falleció meses después de la entrevista a sus 94 años), se había permitido sembrar dudas sobre la afirmación de la revista. Desde su casa en Las Piedras, había contado que el cantor quería a Gimnasia, aunque no podría afirmar si era hincha del Club y reconoció que esa simpatía podía bien atribuirse a la astucia que debe tener el artista.

“ Le gustaban los deportes, más que nada el boxeo, pero los deportes en general. Él quería a Gimnasia, es verdad, pero hay que saber que el artista siempre debe saber ubicarse en el lugar que está, y donde debe estar. Porque se debe a su público. A él le gustaba quedar bien con su público. Esto no quiere decir que su sentimiento haya sido algo falso”, había comentado su fraternal amigo, que acababa de grabar un documental sobre la vida de Sosa.





“É l era de los dos países y si bien amaba a su Las Piedras natal, pidió que nunca lo sacaran de Buenos Aires, algo que no se cumplió después de su muerte, a pesar de que esa era su voluntad. Yo fui su amigo desde la cuna y como él soy un agradecido a Argentina y Buenos Aires. En nombre suyo agradezco lo que Argentina nos dio, ya que para el artista era Hollywood”, enfatizó.

“ JULIO NO ERA FUTBOLERO”

Con un testimonio que apoyaba lo que publicó la revista y otro que lo posaba sobre un manto de dudas, hacía falta un tercero. Y entonces EL DIA, tras muchas averiguaciones e intercambio de llamadas con el país vecino, llegó hasta Freddy González, un historiador erudito de la vida de Julio Sosa, aunque lejos de poder echar claridad al asunto, sembró más incertidumbre.

González es Presidente de la Asociación Histórica de Las Piedras "8 de marzo de 1744” que alberga una sección especial llamada "Fundación JULIO SOSA", a la cual hizo aportes y participaciones para la existencia del museo que lleva el nombre del cantor y que es oficial del Gobierno del departamento de Canelones.

“ Julio no era futbolero, acá en Las Piedras hubo hace años un club de fútbol llamado Olimpia que presidía su gran amigo José Pascual Maggiolo y fue del único club que fue hincha”, aseguró y recordó también que alguna vez “dijo por Radio Imparcial que era de Peñarol y era una audición partidaria de Nacional”.





Ante esto, González se permitió dudar y expresó que “esa calificación de ‘hincha a muerte’ me parece exagerado, nada le impedía expresarlo por otros medios y no lo hizo ( lo de Peñarol dijo ser hincha en ese programa y no lo hizo en ningún otro lugar), mi opinión es que no era partidario de ninguna institución. Veo la nota periodística y me quedan dudas de que hubiera sido hincha a muerte de ningún club de allá y/o de acá (Uruguay)”.

Más adelante, dijo que “estoy de acuerdo que hubiera simpatizado con los "mens sana” pero es muy dudoso ya que no era futbolero”.

Y coincidió con Víctor Mancebo respecto a que el boxeo era lo que más lo seducía: “Incluso lo practicó y me da la impresión de que era sólo cómo autoprotección, ( era bravo para las piñas) y en el ambiente que se movía, no era raro andar en algún entrevero”.

Por último, tal como también había expresado Denegris, reconoció que Sosa era una persona muy apasionada que vivió y murió muy rápido: “Era muy apasionado y con una vida vivida tan rápido, que se casó en primeras nupcias a los 16 años y cuando tuvo el último accidente, iba a 140 km/h ., tan rápido que murió con solo 38 años. Su destino era de (vivir, andar y morir rápido,) lamentable coincidencia”.