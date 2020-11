Trump vs. Biden: se acerca el cierre de urnas en Estados Unidos

Las elecciones presidencialesque celebra Estados Unidos hoy son inéditas y puede que pasen días o incluso semanas antes de que se conozca quién resultó ganador: el demócrata Joe Biden o el republicano Donald Trump, que va por su reelección

Casi 100 Millones de estadounidenses han votado esta vez por correo debido a la pandemia de coronavirus, lo que significa que es muy probable que el recuento de todos los votos se retrase.

¿A qué hora se sabrá quién ganó la presidencia en Estados Unidos?

Si al finalizar las votaciones, el resultado muestra una mayoría notable en el ganador, este podría presentarse el mismo 03 de noviembre por la noche. Si no es este el caso, es decir, que no haya ventaja clara, no se sabrá quién habrá ganado, pues debido a los votos por correo, puede que el tiempo se extienda para realizar el conteo de buena forma.

Por otra parte, si los resultados son parejos, el veredicto podría salir a la luz incluso en las próximas semanas después de las votaciones

Los resultados electorales de Carolina del Norte, uno de los estados clave en la carrera hacia la Presidencia de Estados Unidos, se conocerán al menos 45 minutos más tarde de lo previsto, después de que la Junta Electoral haya decidido extender el horario para votar en cuatro ubicaciones que tuvieron problemas durante la apertura de colegios.



La Junta Electoral decidió extender el cierre de dos colegios del condado de Sampson, uno por 45 minutos, dado que la institución experimentó un retraso en su apertura por problemas vinculados al funcionamiento de las impresoras, y otro se mantendrá abierto por 24 minutos más.



Además, un colegio del condado de Cabarrus cerrará 17 minutos más tarde y otro del condado de Guilford se mantendrá abierto otros 34 minutos, informó la agencia de noticias Europa Press.



Si bien estaba previsto que los colegios electorales en Carolina del Norte cerraran a las 19.30 horas (21 horas de la Argentina), los resultados de todo el estado se retrasarán hasta que se hayan cerrado todos los colegios electorales.



De esta manera, los primeros resultados, se conocerán alrededor de las 20.15 horas (22.15 horas de la Argentina).

TRUMP PRESIONÓ PARA CONOCER EL GANADOR ESTA NOCHE

Los estadounidenses tienen "derecho a conocer" el ganador el día de la elección, reprochó hoy el presidente Donald Trump, quien aspira a la reelección, durante una visita a una sede de campaña del partido republicano en el estado oriental de Virginia.



"Deberíamos tener derecho a conocer quién gano el tres de noviembre", insistió el magnate republicano, cuando el flujo masivo de votos anticipados podría retrasar el escrutinio y, por ende, el anuncio de los resultados.



Trump se refería principalmente a su desacuerdo con una Corte Suprema renuente a intervenir en una decisión que permitía a Pensilvania -uno de los estados considerados claves en estos comicios- seguir contando las papeletas recibidas por correo hasta tres días después de las elecciones.



Esta medida se tomó por las complicaciones logísticas que enfrenta el país en medio del tercer repunte de la pandemia de coronavirus, que provocó un récord de más de 100 millones de votos enviados por correo.



"No se pueden retrasar estas cosas durante muchos días y tal vez semanas", esgrimió Trump mientras los estadounidenses votaban en todo el país.



"No puedes hacer eso, el mundo entero está esperando, este país está esperando", agregó.



Consultado por si había escrito un discurso de aceptación o derrota, Trump dijo que no.



"Ganar es fácil, perder nunca es fácil, no para mí, no lo es", admitió.



En declaraciones a los empleados en la sede de su campaña en el norte de Virginia, el actual mandatario expresó su confianza en que le está yendo bien en ciertos estados reñidos, como Florida, Arizona y Texas.



"Ha sido increíble, y creo que vamos a tener una gran noche", concluyó.



Una opinión que había manifestado también esta mañana, en una entrevista telefónica concedida a la cadena Fox News.



"Nos sentimos muy bien", dijo Trump con voz ronca en la que se mostró confiado en que los republicanos "tendrán la victoria" sobre los demócratas encabezados por el candidato Joe Biden.



"Creemos que nos está yendo muy bien en todas partes", afirmó, y aseguró que tendrá una muy buena votación entre los afroestadounidenses y los hispanos.



Decenas de millones de estadounidense empezaron hoy a decidir quién será próximo presidente de la superopotencia en unos comicios marcados por la división, la crispación y la pandemia de coronavirus, que causó hasta el momento 231.000 muertes, costó millones de puestos de trabajo y revolucionó la vida diaria.

BIDEN EN SU CIUDAD NATAL

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, regresó hoy a su primer hogar en Scranton, Pensilvania, y estampó su nombre en la pared para atraer la buena suerte, durante la jornada de elecciones presidenciales.



"Vamos a casa", dijo Biden, acompañado por dos de sus nietas y su esposa, Jill, al aterrizar en Scranton, para realizar uno de sus últimos gestos de campaña.



A la actual propietaria de la casa, Anne Kearns, pareció no molestarle. "Te observo todo el tiempo", le dijo a Biden durante un breve intercambio antes de darle la bienvenida a la casa. "Estoy muy orgullosa de ti", agregó.



"De esta casa a la Casa Blanca con la gracia de Dios", escribió Biden -católico practicante- con bolígrafo negro en una pared de la sala, detrás de un cuadro, plasmando su nombre y agregando la fecha "11-3-2020", en la casa en la que nació hace 77 años.



"Quiero restaurar la decencia y el honor básicos en la Casa Blanca", dijo el exvicepresidente en un breve discurso ante un reducido grupo de seguidores, en el que añadió que se postuló para "unir al país" tras los cuatro años de la presidencia del republicano Donald Trump.



Biden también habló sobre sus raíces en Scranton, una ciudad industrial de Pensilvania, en el este del país. Dijo que allí aprendió de su familia que "el dinero no determina tu riqueza" y que cada persona tiene la responsabilidad de "cuidar" a los demás.



El candidato demócrata ya había hecho algo similar durante las primarias de 2008, cuando firmó la pared de un dormitorio de la casa en su truncada segunda carrera por la presidencia, aunque terminó siendo compañero de fórmula de Barack Obama.



Regresar a su primer hogar se convirtió en una especie de tradición para el candidato demócrata, que durante más de tres décadas fue senador por el vecino estado de Delaware, a donde su familia se mudó cuando tenía 10 años.