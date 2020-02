Teléfono, Inadi: la amiga de Pampita dijo que trabaja “como una negra mapuche”

Antes eran las noticias de “los/as hijos/as de...” o “la pareja de...”. Ahora, nuestra querida farándula vernácula también abarca a “las/os amigas/os de...” y en este mote ingresa justamente una tal Puli Demaría, cuyo mérito es ser la “íntima” de Pampita. Ah, también es Dj y panelista (por supuesto que en el ciclo que conduce la ex jurado del “Bailando”).

Ayer, la susodicha fue invitada al ciclo “Hay que ver”, donde José María Listorti y Denise Dumas la entrevistaron por declararse “fan de ShowMatch” y alistarse a sí misma dentro de las posibles candidatas para el próximo certamen de Tinelli. “Me gusta bailar y estar arriba de un escenario. Me gusta el show. Tengo mi parte de actriz que es lo que estudié de chica”, confesó la mujer, que reveló empezó a ensayar por si la llegan a convocar.

Puli no disimuló su entusiasmo y confesó: “Creo que puedo llegar a tener algo distinto, me muero por ganas de ir, es genuino, me empecé a preparar porque soy una caradura. Digo lo que pienso y no tengo maldad”.

Y como “el pez por la boca muere”, su sinceridad la llevó a ser protagonista del día, a causa de un ping-pong en el que Fernanda Iglesias la pinchó -con su agudeza periodística- para que reconozca si “era cheta” o “se hacía”: “No, no me considero. Igual tampoco sé que es ser cheta”, respondió. Ante la pertinente aclaración (“Si sos ‘millo’ de verdad o te hacés la ‘millo’”, la Dj lanzó la frase que causó un gran revuelo: “Laburo como una negra mapuche, de lunes a domingo, mucho. Soy una mina que laburo mucho, mucho, mucho y me pelo el culo laburando”.

A los conductores y a la panelista, al parecer, esa frase les pasó desapercibida o se hicieron los distraídos. Eso no ocurrió, claro, en las redes sociales. El que prendió la mecha fue Ángel de Brito que, compartiendo el video, añadió: “Laburo como una negra mapuche… ¿qué dice la amiga de Pampita?”. Se adhirió a encender la hoguera Nai Awada, quien también por Twitter escribió: “Díganme que esto es mentira. ¿Saben qué es lo peor? Lo debe decir todos los días en su casa como algo cotidiano como para decirlo así en la tevé ‘negra mapuche’, ¡qué asco de mina!”.

Otra usuaria se metió a opinar sobre el tema: “¿Saben porque está malísimamente mal lo que dice esta señora? Porque para ella ser una negra mapuche es denigrante y malo. Es un dicho racista y xenófobo. Por favor, que alguien le enseñe a decir que labura como esclava, en todo caso, si quiere usar una metáfora”.

Y esto fue tan solo el comienzo de las críticas que recibió la mujer que, al percatarse del revuelo que armó con sus tremendos dichos, se volcó también a las redes para mostrar su arrepentimiento: “Pido disculpas por haber ofendido gratuitamente con mi comentario desafortunado de hoy. La verdad es que hablé sin pensar. Me hago cargo de las repercusiones que esto pueda acarrear. Pido perdón una vez más”. Como esto no fue suficiente, añadió: “Me equivoqué. Perdón. Quise hacer referencia a una metáfora de sacrificio. Jamás hubiera querido ofender a la comunidad mapuche que tanto respeto por su historia de lucha. Por eso, quiero pedir la más profunda disculpa a toda la comunidad mapuche”.

Cabe rememorar que este no es el primer “escándalo” que protagoniza Demaría. El año pasado se sacó una foto con la China Suárez y cuando la China la subió a sus redes, se armó alto escándalo.