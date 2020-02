Como en la tabla de Promedios, en la cancha también falla y lo paga

Gimnasia salió a jugar con todo en contra ayer en el Gigante de Arroyito. En la previa, habían ganado Patronato y Aldosivi y empatado Colón. Para colmo de males, a los 11 minutos del primer tiempo ya perdía 1 a 0, y pintaba para goleada Canalla. En el medio del partido los albiazules lograron sobreponerse, pero no les alcanzó para al menos traerse un empate.

Una vez más, el Lobo desaprovechó chances ante un rival que solo hizo un gol y muy poco más.

Central salió con todo. Empujado por una verdadera multitud salió a arrinconar al Lobo contra el arco de Broun. Ni siquiera pudo hacer pie el equipo mens sana, y nunca inquietó a Ledesma. Alemán quería hacerse de la pelota y juntarse con Matías García, pero el mediocampo local recuperaba y salía rápido buscando a Marco Ruben.

La pasaba mal el Lobo, y se veía que se le iba a complicar si no se adelantaba. Y sobre los 11 minutos tras un largo lateral desde la izquierda que llegó a la puerta del área chica, Goltz que rechaza, la pelota rebota en un jugador de Central y vuelve para el arco sobre un costado, quedándole en los pies a Sebastián Ribas que definió cruzado al palo izquierdo de Broun que no pudo hacer nada.

La noche no se presentaba bien para los platenses que igualmente no se apartaron de su libreto. Los cuatro en el fondo, el colombiano Mancilla como volante tapón, y delante suyo, Alemán por derecha, Cuadra, García y Pérez García; quedando como un verdadero llanero solitario arriba Nicolás Contín.

De a poco Gimnasia pudo salir tras esos fatales minutos contra las cuerdas, llegó con un remate desde lejos de Alemán que se fue rozando el travesaño. Algunas bombas que tiró la barra brava local al terreno hicieron detener el juego y ahí el Lobo tomó aire. De a poco Contín empezó a bajar unos metros y a juntarse con sus compañeros para tratar de construir algo.

Desde el fondo Goltz agarraba la lanza y cuando podía se mandaba al ataque. De a poco el Lobo vio que era negocio atacar por derecha. Caire también iba, pero Alemán no siempre las resolvió bien. Caco García se juntaba con Cuadra y parecía que algo podía salir, pero todo terminaba con remates desde lejos.

Central ya no atacaba tanto y cometía errores en los pases. Ojeda y Rinaudo no funcionaban aceitados y Britez ya no subía tanto por izquierda. Pero, las presencias arriba de Ruben y Ribas obligaban a no desatender cualquier intento de contragolpe. Por eso Fatura jugaba parado en la puerta del área grande para salir rápido. Iban 35 y las cosas se habían emparejado.

Sobre los 38, hubo una jugada clara para Gimnasia, otra vez por derecha, Alemán que pisa el área, hubo una clara mano de Gamba que el juez ni tampoco el línea que estaba cerca vieron (o sí), pero todo siguió y el ataque murió en las manos de Ledesma.

La primera terminó con Gimnasia jugando de igual a igual, y dejando una mejor imagen que su rival. El Lobo iba, pero no estaba fino en los últimos metros para lastimar a su rival.

EN EL COMPLEMENTO SALIÓ A JUGAR DE IGUAL A IGUAL

Sabiendo que su rival también tenía fallas y podía llegarle, salió con más decisión a jugar Gimnasia. El colombiano Harrinson Mancilla peleaba solo en el medio y ganaba. Y la primera llegada clara fue para el equipo platense. Iban 5 minutos cuando salió un rápido contragolpe del fondo, en mitad de la cancha la tomó Contín que se fue por izquierda y cuando llegó al fondo sacó un centro rasante para Caco García que acompañaba por el medio, pero Laso alcanzó a sacar al córner, cuando Caco se relamía porque solo debía empujarla al gol,

Central no estaba tan preciso de mitad de cancha para adelante y Rinaudo manejando los hilos en el medio arrancaba algunos aplausos porque el malestar ganaba al hincha local. Su equipo no jugaba bien.

Maradona empezó a mover el banco. Primero mandó a Paradela por Pérez García, minutos después, sacó a un agotado Contín para que debute el juvenil goleador de la Reserva, Sebastián Cocimano. Así Paradela quedó como un media punta y buscaba juntarse con Alemán y García. El pibe Cocimano fue a buscar una pelota larga, pero Ledesma salió rápido y le cortó un buen intento.

Los minutos fueron pasando, y si bien Gimnasia buscaba el empate, no encontraba los caminos. Cocca también empezó a hacer variantes por que su equipo hacía rato había perdido la brújula.

Tijanovich fue la última carta que jugó Diego, y sacó al Caco García. El medio había cambiado. Tijanovich abierto por derecha, Paradela en el centro con Alemán y Cuadra abierto por izquierda. El pibe Cocimano se movía y esperaba que le quedara una. Pero Central pudo haber aumentado pasadita la media hora, pero Fatura Broun en dos tiempos se quedó con el remate de Marco Ruben que fue a buscar un preciso centro desde la izquierda.

El partido por momentos se calentó y hubo alguna pierna fuerte, empujones y discusiones. Mientras tanto Gimnasia iba con más ganas que idea. Iba con vergüenza por estar perdiendo solo por un gol. Sobre los 39 minutos una jugada de otro partido, ya que Pereyra que minutos antes había entrado, vio muy adelantado a Broun y desde el círculo central pateó al arco. Fatura retrocedió, la vio fácil y la paró, pero debió meter un segundo manotazo porque la pelota se le escabulló. No fue gol de milagro.

Central terminó aguantando aquel lejano gol de los 11 minutos del primer tiempo. Ganó y nada más. Gimnasia se quedó masticando la bronca por que mereció haberse llevado, aunque sea un punto. Pero, como en la tabla de Promedios donde tuvo chances de despejarse de algún competidor durante el torneo, en la cancha también deja escapar oportunidades, que sin lugar a dudas terminará lamentando.