“Un juego de caballeros”: Downton Abbey Fútbol Club (o la historia del primer profesional)

Debutó el viernes “Un juego de caballeros”, la historia del primer futbolista profesional creada por Julian Fellowes (el de “Downton Abbey”) en la grilla de Netflix. Son tiempos de deconstrucción, y no es la intención de este texto adjudicar un género a los géneros del cine y las series, pero uno casi puede imaginar a Fellowes vendiendo la serie como una “Downton Abbey” para varones (¡porque fútbol!) o una telenovela para que el hombre mire con su pareja, o alguna idea por el estilo. Desatándola de su correspondencia a los sexos, la descripción es bastante precisa: “Un juego de caballeros” es una telenovela sobre fútbol.

Una propuesta llamativa que debutó envuelta en cierto silencio. Y cuando la N roja no promociona demasiado, suele ser por falta de confianza. Razón no le falta: el culebrón de época sobre el primer futbolista profesional, Fergus Suter, es una propuesta no del todo inspirada, quizás porque su creador lanzó en los últimos meses no una, no dos, sino tres producciones, contando la película de su creación más famosa y “Belgravia”. Ah, además, prepara una serie para HBO.

De todos modos, tiene sus atractivos: las historias de amores cruzados son bastante perezosas, pero los amantes del fútbol, abstinentes en estos tiempos de pandemia, encontrarán una historia inspirada en hechos reales, que refleja algunos de los problemas que enfrentó el fútbol temprano de forma algo didáctica, pero clara. El juego era de los aristocráticos alumnos y ex alumnos de las “public schools”, la clase acomodada que quería que el deporte fuera amateur por una cuestión de valores, pero el juego fue adoptado por la clase obrera, que trabaja seis días por semana y dedicaba su única jornada libre a jugar a la pelota o alentar al club de barrio.

Alrededor de esta dicotomía sobre la profesionalización del deporte, encarnada en las personas Suter (Kevin Guthrie) y Arthur Kinnaird (Edward Holcroft), la serie muestra algunos salpicones de la evolución del juego, de un deporte de fuerza bruta claramente hermanado con el rugby a un delicado deporte de pases y espacio, que propone el pequeño escocés Suter (algunos historiadores proponen que el fútbol escocés desarrolló ese juego de pases porque no podían vencer por fuerza a los ingleses de la alta sociedad, mejor alimentados y más entrenados). También va dejando Fellowes por el camino migas sobre el surgimiento de los clubes como asociaciones civiles y la pasión popular.

Todo, claro, utilizando el lenguaje telenovelesco que ya es marca del autor de “Downton Abbey”: hay gente escuchando detrás de puertas en el momento justo, triángulos amorosos, drama y, claro, hay muchos “buenos aristócratas” a los que ya nos acostumbró Fellowes, miembros de la clase alta que flexibilizan su mirada conservadora para “permitir” el progreso.

Después están los malos aristócratas, que no quieren dejar entrar a la clase trabajadora por mera discriminación (esto fue así, pero es claro solo con la ventaja de la mirada histórica: el clasismo estaba disfrazado de un poderoso discurso sobre las bondades del deporte amateur que todavía se repite hoy). Y también hay un padre malo, borracho y aplastado, nobleza entre los pobres y varias subtramas dignos de alumnos de un taller de telenovela.

Y sin embargo se mueve: es un plan llevadero, cortito, ágil, que permite distracción, que no abruma de angustia. Y con intereses para los y las amantes del deporte y para los y las amantes del culebrón. ¿Podría haber sido mejor? Seguro, pero en estos tiempos de pandemia aceptamos las cosas como vienen. Quizás sea un buen aprendizaje para la vida, quien sabe.