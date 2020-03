Otro día con pocos controles policiales y “comodidad” para circular en La Plata

En el noveno día desde que el gobierno nacional puso en vigencia el aislamiento social obligatorio por el coronavirus, las calles de La Plata volvieron a mostrar ayer pocos controles policiales, que se limitaron solo a los accesos a la Ciudad, y mucha “comodidad” para circular.

Tanto en los barrios como en el centro, los únicos automovilistas que se encontraron con retenes y operativos fueron los que cruzaron algunos de los caminos de entrada a La Plata.

Según el decreto de restricción de circulación, mientras dure la cuarentena sólo pueden circular por las calles aquellos que están exceptuados por su labor (salud, seguridad, comunicación y logística) y quienes salen a proveerse alimentos o dinero cerca de sus domicilios. Para eso, además, la Provincia puso a disposición un modelo de permiso que quienes deban circular por otros motivos, como el traslado de hijos de un hogar parental a otro, deben imprimir y portar.

Pero fueron muy pocos los platenses que tuvieron que mostrar esos permisos. Ayer, ni en el Casco Urbano ni en las localidades se vieron operativos de control de tránsito.

Según las estadísticas que realiza la Comuna, en los retenes de los accesos se realizaron 1.461 controles, que resultaron en unos 400 accesos denegados.

Ayer, en tanto, después de la polémica por las advertencias de infectólogos y especialistas sobre el peligro en el pase de manos de la documentación, se anunció un cambio en la metodología. A partir de ahora, la Policía tomará imágenes de los papeles, sin tocarlos.

EL MINISTRO de salud, Sorprendido

Ya pasó más de una semana desde que se decretó el “aislamiento social preventivo y obligatorio” para atenuar el impacto de la pandemia de coronavirus pero en La Plata todavía hay muchos que parece que no se enteraron. O peor, se enteraron y no les importa cumplirla.

Si hasta el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se alarmó por la cantidad de gente que vio en las calles platenses el viernes, cuando visitó la Ciudad: “No estoy en la calle, estoy en mi casa. Fui a La Plata y me sorprendió porque vi más gente de la que me parecía que debía ser. Hay muchos que no cumplen y eso no es bueno. Termina siendo más peligroso para todos”, advirtió. Hasta ahora, en los ocho días de confinamiento obligatorio la Ciudad mostró facetas contradictorias: se vieron, sí, terminales vacías y micros con apenas usuarios, pero también escenas de indisciplina difíciles de entender en una emergencia como la que nos toca: desde picados de fútbol en potreros de la periferia hasta grupos de chicos jugando en las plazas y parejas sentadas en los bancos “disfrutando” al aire libre.

Hubo jornadas, como las de los feriados, en las que el acatamiento fue más marcado. Pero nunca la Ciudad entró en el letargo esperado. Y el viernes último fue el peor día: autos, motos (de a una o dos personas) y mucha gente caminando por las calles y agrupándose en lugares específicos. Los cajeros automáticos estallaron y se vieron largas y lentas filas frente a las sucursales bancarias. Y no fue sólo en La Plata: también en Ensenada y Berisso se vieron postales que cuesta creer, con tanta gente agolpada como si fuera un día más.

“Se que hay mucha gente que comprendió lo que pasa y respeta las normas, pero hay muchos otros que parece que no tomaron conciencia. ¿Qué quieren? ¿Tocarle la cola al coronavirus? ¿Eso es lo que queremos?”, se preguntaba el intendente Julio Garro en diálogo con este diario.

Todos los que, por distintos motivos, recorren la Ciudad, coinciden con el diagnóstico: retenes de control prácticamente no hay. La única excepción son los accesos. Y si bien labran más de 150 actas diarias de infracciones por incumplir la cuarentena, las detenciones prácticamente brillan por su ausencia. “No podemos poner un policía por persona”, justificaron en el Municipio, apelando a la responsabilidad social de los ciudadanos, un llamado al que, a la vista está, muchos hacen oídos sordos.

No hay que perder de vista que, con el correr de los días, fue tomando forma una suerte de “festival de excepciones” y formularios para circular que hace que “por H o por B” muchísimas personas estén habilitadas a salir a la calle.

ALUVIÓN DE DENUNCIAS

Como en los días anteriores, ayer en la redacción de EL DIA no pararon de llegar denuncias por vecinos que violan la cuarentena o por el intenso caudal vehicular que se sigue viendo en las calles. Por caso, desde 20 y 38 alertaron por la “impresionante cantidad de autos” que circula, al tiempo que desde 144 entre 44 y 45 señalaron que “sienten una gran preocupación por un centro de encuentro ubicado en 44 y 143 que mantiene un fluido tránsito de personas”. Desde 7 entre 68 y 69 afirmaron que “el panorama es igual al resto de la Ciudad: mientras algunos respetan la cuarentena, otros no”. Ese lector señaló que “vive en un edificio en dónde varios consorcistas entran y salen y reciben visitas como si nada”. Y en Los Hornos apuntaron que en la zona de 65 entre 131 y 137, “la gente anda por la calle como si el virus no hubiese llegado a La Plata. Mientras que desde 235, entre 38 y 40 señalaron que “nadie cumple con la cuarentena, se siguen disputando partidos de fútbol y se siguen dando charlas entre vecinos”. Un frentista de Gonnet precisó a este diario que ayer a la mañana, cuando se dirigía al casco urbano para cumplir con sus labores, se encontró con todo tipo de situaciones que ponen en riesgo la salud de los platenses. “En el Norte (el micro) en el que me trasladé vi gente jubilada, madres con hijos tocando las barandas y los asientos, parejas charlando, todo sin ningún reparo. Parece que nadie ha tomado conciencia de lo que en realidad sucede” destacó.