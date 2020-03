“Me gustaría jugar en Boca algún día”, dijo el arquero Gazzaniga

El arquero de Tottenham de Inglaterra, el argentino Paulo Gazzaniga, reconoció ayer su deseo de jugar “algún día” en Boca, el club de sus amores.

“Soy hincha de Boca y me gustaría jugar algún día en el club, pero si me llama Román (Riquelme) hoy y sé que es él, no le contesto. Hoy está (Esteban) Andrada y lo está haciendo muy bien”, expresó Gazzaniga en diálogo con una radio porteña.

Gazzaniga, de 28 años, manifestó su voluntad de jugar en el fútbol argentino en el futuro. “Ahora está difícil, pero siempre tengo la ilusión”, agregó.

En Tottenham tiene al portugués Jose Mourinho como entrenador y le consultaron a qué jugador del fútbol argentino le recomendaría. “Si Mourinho me pide un refuerzo del fútbol argentino, le digo que traiga a Jorman Campuzano”, indicó Gazzaniga.

Gazzaniga, en tiempos de pandemia de coronavirus, reveló que se entrena en la casa con las rutinas que encomendaron los profesionales de Tottenham.

“En Inglaterra estamos preocupados por cómo sube el número de infectados de Coronavirus todos los días. Estoy tratando de hacer más llevadera la cuarentena viendo Netflix y jugando al Counter-Strike con mis amigos”, indicó el arquero convocado al seleccionado argentino durante la gestión de Lionel Scaloni.

BERMÚDEZ Y LA LLEGADA DE CAVANI A BOCA

Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de fútbol de Boca, expresó su optimismo sobre la llegada del delantero uruguayo Edinson Cavani, luego de que su compatriota y actual DT de Peñarol de Montevideo, Diego Forlán, expresara que se lo imaginaba en la entidad xeneize.

“Conociendo a (Juan Román) Riquelme y (Diego) Forlán creo que lo de (Edinson) Cavani se podría dar muy pronto”, dijo el colombiano, de 48 años, uno de los emblemas del Boca multicampeón en tiempos de Carlos Bianchi como DT.

El atacante uruguayo, oriundo de la ciudad de Salto, quedará libre del Paris Saint Germain francés en junio venidero, cuando todavía no se resolvió si volverá la actividad futbolística oficial, a causa de la pandemia del coronavirus que afecta a todo el mundo.

“Ojalá, para beneficio del club, el arribo de Cavani se dé. Nos otorgaría una gran mano”, agregó Bermúdez. “No creo que sea por un peso más o menos, si viene es por un verdadero deseo y las señales están claras”, dijo en el programa “Boca de selección” por AM 770 (Radio Cooperativa).

Bermúdez también se refirió a la llegada de otros refuerzos para EL FUTURO. “Los mejores refuerzos en este primer semestre fueron los jugadores que ya estaban en el plantel y no jugaban”, sostuvo.

“Tener la posibilidad de traer uno o dos jugadores de renombre sería fabuloso y que apoyen a los que ya están. Siempre con el visto bueno del entrenador (Miguel Angel Russo) y de nuestro vicepresidente (Riquelme)”, apuntó