Los JJ OO, con fecha confirmada: del 23 de julio al 8 de agosto de 2021

Los Juegos Olímpicos de Tokio, postergados este año por la pandemia de coronavirus, se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, informó el Comité Olímpico Internacional (COI). De esta manera, se oficializó lo que este diario había avanzado en su edición de la víspera.

Seis días después de anunciar la postergación por la crisis sanitaria mundial, las máximas autoridades olímpicas y el gobierno de Japón acordaron correr un día hacia atrás el programa de competencia en relación a la fecha que estaba estipulada para 2020 (del 24 de julio al 9 de agosto).

La decisión de retrasar la fecha original fue tomada en una videoconferencia de la que participaron el presidente del COI, el alemán Thomas Bach; el presidente del Comité Organizador, Yoshiro Mori; el gobernador de Tokio, Koike Yuriko; y el ministro olímpico y paralímpico, Hashimoto Seiko.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa