Tras la salida de Maduro: suben los bonos de Venezuela y las acciones de las petroleras

La reacción de los mercados luego del derrocamiento del presidente venezolano
Escuchar esta nota
Tras la caída del presidente Nicolás Maduro, este lunes subían con fuerza en Wall Street los bonos soberanos de Venezuela y los títulos de la petrolera estatal PDVSA, al igual que las principales compañías petroleras de Estados Unidos.
Los títulos públicos venezolanos registraban subas de hasta 8%, en tanto que los papeles de PDVSA, la principal petrolera venezolana, lo hacían a un ritmo mucho mayor, de hasta 30%, en la primera reacción de los mercados tras el derrocamiento de Maduro a cargo del gobierno de Estados Unidos.
Por su parte, en el comienzo de las operaciones durante la primera semana de enero, las firmas estadounidenses del sector petrolero cotizaban en alza respondiendo con optimismo al nuevo escenario que enfrenta la industria petrolera global.
Las subas eran encabezadas por Chevron (7,6%) o ConocoPhillips (7,2%), ExxonMobil (4,10%), y por empresas de servicios petroleros como Schlumberger (9,3%) o Halliburton (8,9%), además de empresas de refinerías y transporte como Valero Energy (5,8%) y Marathon Petroleum (5,3%).
La contracara es representada por las acciones petroleras chinas, que sufrieron caídas este lunes a partir del temor de inversores por posibles limitaciones al acceso del gigante asiático al petróleo venezolano tras la destitución de Maduro.
El precio del petróleo operaba estable, mientras especialistas especulaban con fuertes oscilaciones en el mercado este lunes ante la incertidumbre sobre cómo será el abastecimiento de crudo en las próximas semanas.
Una mayor inyección en el mercado podría generar una baja de precios. Esta situación es seguida de cerca las empresas que operan en Vaca Muerta porque una baja en el precio puede afectar la rentabilidad de las compañías y en especial de YPF.
