Alak y Kreplak acordaron nuevas obras en los CAPS de La Plata: sumarán más tecnología

El intendente de La Plata, Julio Alak, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal.

El encuentro, que contó con la presencia de la secretaria de Salud local, Soledad Fernández, y los subsecretarios de la cartera municipal, Isidro Lescano y Mariano Salerno, se centró en mejorar la atención sanitaria en la ciudad a partir de tres ejes: obras de infraestructura, mayor tecnología y despliegue territorial barrio por barrio.

"Venimos trabajando mucho junto al ministro Kreplak en mejorar el sistema de atención primaria de la ciudad para garantizar que cada vecino cuente con acceso a una atención de calidad", expresó Alak, y anticipó la importancia "de desarrollar nuevas obras en los Centros de Salud y seguir dotando a cada espacio con la Historia de Salud Integrada".

Por su parte, Kreplak afirmó: “Fue una reunión de trabajo muy importante, donde pusimos a punto todo lo avanzado en uno de los sistemas de salud más importantes del país como es el de La Plata”. “Ha habido una recuperación muy importante en el rol de la ciudad respecto al cuidado de la salud de la población en este tiempo; actualmente estamos avanzando con la implementación de la Historia Clínica Digital, la refacción de centros de salud y un plan en conjunto para todo 2026 y 2027”, manifestó.

Durante la mesa de trabajo, se estableció ampliar el plan de obras estratégico para potenciar los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Si bien ya se han realizado trabajos de puesta en valor en distintas instalaciones, se proyecta extender estas mejoras a más espacios en los barrios, garantizando un acceso más equitativo a la salud.

Otro de los temas se centró en completar la implementación de la Historia de Salud Integrada en el 100% de los CAPS, una herramienta digital destinada a organizar, agilizar y optimizar el trabajo dentro de los establecimientos de salud.

También se enfatizó la importancia de las líneas de cuidados, que se enfocarán en áreas específicas como la salud de gestantes, infancias, enfermedades cardiovasculares, salud mental y enfermedades infectocontagiosas. Finalmente, se acordó implementar un abordaje territorial intensivo en el primer trimestre del año para profundizar las campañas de vacunación en el partido.