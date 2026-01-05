Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy lunes con el diario EL DIA 

Política y Economía

Alak y Kreplak acordaron nuevas obras en los CAPS de La Plata: sumarán más tecnología

Alak y Kreplak acordaron nuevas obras en los CAPS de La Plata: sumarán más tecnología
5 de Enero de 2026 | 12:11

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal. 

El encuentro, que contó con la presencia de la secretaria de Salud local, Soledad Fernández, y los subsecretarios de la cartera municipal, Isidro Lescano y Mariano Salerno, se centró en mejorar la atención sanitaria en la ciudad a partir de tres ejes: obras de infraestructura, mayor tecnología y despliegue territorial barrio por barrio.

"Venimos trabajando mucho junto al ministro Kreplak en mejorar el sistema de atención primaria de la ciudad para garantizar que cada vecino cuente con acceso a una atención de calidad", expresó Alak, y anticipó la importancia "de desarrollar nuevas obras en los Centros de Salud y seguir dotando a cada espacio con la Historia de Salud Integrada".

Por su parte, Kreplak afirmó: “Fue una reunión de trabajo muy importante, donde pusimos a punto todo lo avanzado en uno de los sistemas de salud más importantes del país como es el de La Plata”. “Ha habido una recuperación muy importante en el rol de la ciudad respecto al cuidado de la salud de la población en este tiempo; actualmente estamos avanzando con la implementación de la Historia Clínica Digital, la refacción de centros de salud y un plan en conjunto para todo 2026 y 2027”, manifestó.

Durante la mesa de trabajo, se estableció ampliar el plan de obras estratégico para potenciar los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Si bien ya se han realizado trabajos de puesta en valor en distintas instalaciones, se proyecta extender estas mejoras a más espacios en los barrios, garantizando un acceso más equitativo a la salud.

Otro de los temas se centró en completar la implementación de la Historia de Salud Integrada en el 100% de los CAPS, una herramienta digital destinada a organizar, agilizar y optimizar el trabajo dentro de los establecimientos de salud.

LE PUEDE INTERESAR

Miramar lanzó un concurso nacional para redefinir su frente costero

LE PUEDE INTERESAR

Mar del Plata: reclaman controlar el fallo que frenó obras junto al Faro

También se enfatizó la importancia de las líneas de cuidados, que se enfocarán en áreas específicas como la salud de gestantes, infancias, enfermedades cardiovasculares, salud mental y enfermedades infectocontagiosas. Finalmente, se acordó implementar un abordaje territorial intensivo en el primer trimestre del año para profundizar las campañas de vacunación en el partido.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

Más rumores que realidades en el Pincha

¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso a una nena en La Plata

De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni

Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos

VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
+ Leidas

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

Más rumores que realidades en el Pincha

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino

Matías Melluso se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo: detalles de su continuidad

Ya es oficial: cuándo arrancan las clases en 2026, las vacaciones y hasta cuándo habrá actividad en la Provincia

Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber
Últimas noticias de Política y Economía

Reforma laboral: el Gobierno reanuda las negociaciones con los gobernadores

Miramar lanzó un concurso nacional para redefinir su frente costero

Mar del Plata: reclaman controlar el fallo que frenó obras junto al Faro

Bahía Blanca: Susbielles presentó obras para renovar el sector costero
Espectáculos
Exclusiva fiesta en la playa de Punta del Este: Pampita mostró las fotos de su romántico momento con Martín Pepa
Roly Serrano habría iniciado una relación con una joven 44 años menor: la foto
"El tiempo de las moscas": Carla Peterson y Nancy Dupláa marcan tendencia en la nueva miniserie argentina 
Para agendar: Oscar, Globos de Oro, Grammy, Critics Choice Awards y BAFTA, las fechas de los premios destacados de cine, tv y música
“Familia en renta”: un fenómeno japonés sobre las conexiones humanas
Policiales
¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso a una nena en La Plata
Nueva junta médica para evaluar la salud mental de “Pity Álvarez”
Reclamaron el sobreseimiento de D’Onofrio por el borrado de multas
Asalto sorpresa y terror en La Plata: atacaron a una jubilada cuando dormía
Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos
Información General
¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica
Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Pinamar busca esta temporada disputarle turistas a Brasil
Reencuentro de leyendas del boxeo: una tarde de recuerdos y grandes batallas sobre el ring
Deportes
¡El platense Thiago Tirante fue convocado por primera vez para jugar la Copa Davis!
¿Este es el último año de Muslera en Estudiantes?: la promesa que hizo el arquero uruguayo
Djokovic anunció que abandona el sindicato de jugadores de tenis
Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino
Más rumores que realidades en el Pincha

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla