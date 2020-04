Testeos a pasajeros en trenes: 7 casos positivos en una estación

Cerca de 400 personas se hicieron presentes hoy en la estación ferroviaria de Once, en la ciudad de Buenos Aires, en el inicio de la tercera jornada del Estudio de Vigilancia Covid-19 para participar de los testeos que buscan definir qué proporción de personas desarrolló anticuerpos contra el coronavirus es decir, que tuvo contacto con el Sars-Cov-2. Según se supo este jueves, al menos 7 de ellos dieron positivo.



Con tapabocas y abrigadas por el fresco de la mañana, las personas voluntarias esperaban realizarse el estudio para conocer si tuvieron en algún momento contacto con el virus Covid-19.



"Vine para saber si tengo o no el virus y si estoy protegida. Quiero volver a ver a mi nietita Sofía que el 23 de mayo cumple un año y desde que está la cuarentena no la volví a ver", aseguró a Télam Yolanda, que se acercó hasta la estación para realizarse el testeo.



Javier, en tanto, sostuvo que "no está de más" hacerse el estudio y afirmó que "se quedaría más tranquilo" al tener el resultado ya que en su trabajo, en un hotel céntrico, tuvo contacto con turistas hasta el pasado 20 de marzo.



El procedimiento es similar al de las experiencias en el Centro de Trasbordo Constitución y en la terminal de Retiro: primero se le toma la fiebre con un termómetro digital, luego la persona ingresa, se le extrae una muestra de sangre y posteriormente responde una serie de preguntas personales de una encuesta anónima.



El testeo es voluntario y cuando finaliza, la persona recibe un código que, a los pocos minutos de hacerse el estudio, le arrojará el resultado.



Voceros del Ministerio de Transporte de la Nación, que se encargan del operativo en conjunto con la cartera nacional de Salud, indicaron a Télam que, de las tres estaciones de ferrocarril en donde se realizaron las muestras, Once "es la que más caudal de gente posee", por lo que se esperaba gran número de concurrencia.



"Que la gente no se ponga ansiosa en venir, lo vamos a volver a repetir en las próximas semanas en los mismos lugares. Esto no es un método de diagnóstico sino es un estudio estadístico que determina si una persona generó anticuerpos al estar en contacto con el germen", afirmó a la prensa Santiago Torales, coordinador del Estudio de Vigilancia.



Torales también hizo hincapié en los adultos mayores y les solicitó, ante las condiciones climáticas de mucho frio y la gran concurrencia de personas para realizarse el test, que "no se expongan a una situación innecesaria" si no han tenido síntomas.



En relación a esto, se observaron más de 15 personas mayores esperando su turno para ser atendidos.



Personal de la Policía Federal Argentina se encargó de armar una fila exclusiva para una atención más rápida de esos casos.



"Vinimos con mi esposa en primer lugar por prevención y seguridad. Tengo 76 años y hacerme este estudio me da más seguridad", aseguró Tito a Télam.



Por su parte, Rosa, esposa de Tito y vestida muy coqueta para la ocasión, asintió a su marido; agregó que "estamos grandes y queremos cuidarnos"; y contó que "fue operada hace poco tiempo".



Ambos indicaron que cumplen la cuarentena en su domicilio, que es cercano a la estación de Once, y que solo salen "para hacer los mandados".



Ayer se detectó un caso positivo entre las 431 personas que accedieron a someterse a testeos en Retiro, un joven que había viajado el mes pasado "y no había manifestado síntomas", expresó la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Sonia Tarragona.