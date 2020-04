Se terminó el amor: Laurita confirmó su separación de Cabré

Hasta ahora, todos habían sido supuestos y rumores, en base a ciertos indicios virtuales o trascendidos. Pero cuando Laurita regresó a su casa para continuar con la cuarentena, la versión de crisis con Nicolás Cabré cobró más fuerza y el miércoles ya se habló de separación en los medios.

Ninguno de ellos había hablado, hasta ayer, cuando la bailarina se decidió a romper el silencio en charla virtual con “Los Ángeles de la mañana”, el programa que había lanzado que el motivo de su ruptura se debió a un mail que ella descubrió que el actor le envió a su ex novia: Josefina Silveyra.

Tras negar que la causa haya sido ese supuesto mail de Cabré enviado a su ex, y asegurar que “Josefina no tuvo nada que ver”, la rubia reconoció que “tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere”.

Según ella, aparecieron “cosas” en las que “no coinciden” y tienen “distintas maneras de encararlas”, motivo por el cual “aprovecharon” la distancia obligatoria “para ver qué pasa”. Durante este tiempo, verán “cómo está cada uno” y si tienen “ganas” se seguirán acompañando o continuarán “cada uno siga por su lado”. Además, agregó que la ruptura fue telefónica porque ”no quedaba otra manera”.

Al parecer, la convivencia no estaba resultando bien para ellos: “Dijimos que antes de empezar a discutir lo mejor era tomar una distancia. Quizás si hubiésemos seguido hubiésemos empezado a discutir. Y esas cosas desgastan la relación”. A pesar de la decisión, la bailarina indicó que continúa en contacto con Nico porque “además, extraño a Rufi” (la hijita que él tuvo con La China Suárez).

Otra de las confesiones de la ex jurado del “Bailando” tuvo que ver con su viaje a Nueva York, que definió como “revelador”, ya que le permitió volver “a conectar” con cosas “que me dí cuenta que me apasionan y que, sin querer, estaba dejando de lado. No por culpa de Nico, pero eso no estaba bueno”.

Aunque no pudo determinar en concreto la/s causa/s de la separación Fernández dio a entender que quizás la convivencia veraniega durante su labor conjunta en la obra “Departamento de Soltero” pudo haber incidido: “Quizás si no hubiésemos pasado tanto tiempo juntos no nos separábamos. O por ahí no. Quizás tiene que ver con la personalidad de cada uno. Estar tanto tiempos juntos en el verano tiene sus cosas. Sobre el final de la temporada ya teníamos más diferencias en cosas que no estábamos de acuerdo”.