Los precios en dólares de los autos registran un mínimo histórico

Más de la mitad de las concesionarias de automóviles del país ya reabrió sus puertas tras la autorización del Gobierno y el volver al trabajo deparó algunas sorpresas. Es que la escalada del dólar, sumada a los precios fijos de los 0 km, con precios que muchas veces cuentan con bonificaciones importantes, aportó una buena noticia para quienes tienen algunos billetes verdes atesorados: a valor de la moneda americana, los autos registran una baja histórica.

Así, es posible llegar a un Chevrolet Ónix, cuyo precio es de $973.900, o sea unos U$S 7.057 al valor del dólar informal. Un VW Gol Trend se cotiza a $1.090.800, lo que lo ubica en alrededor de U$S 7.904. Un Ford Ka, con un valor en concesionaria es de $803.500, puesto en dólares equivale a unos 5.822 de la moneda americana y un Toyota Etios, con un valor de $815.900, representaría unos U$S 5.912. Todos valores por debajo de los diez mil dólares, una cotización impensada apenas unos meses atrás. Un alta gama, como el Volkswagen T-Cross, con un calor de mercado de $1.401.700 , en dólares está en el orden de los U$S10.157.

Según datos de Acara, la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina, en mayo de este año, el precio promedio de los cero kilómetro ronda los U$S 8.270, cifra que se ubicaría casi la mitad del promedio histórico, que se ubica en los U$S 16.000, y muy inferior a mayo de 2019, cuando los valores promedio se ubicaba en alrededor de los 14.300 dólares.

“Se están haciendo reaperturas de las concesionarias. Es un primer paso de una escalera muy alta. El año pasado, se patentaron unos 38.000 vehículos en mayo y ahora esperamos unos 11.000 y con la brecha del dólar a más de 90 por ciento eso se puede incrementar hasta 14.500 patentamientos”, anticipó el platense Ricardo Salomé, presidente de (Acara), en declaraciones a radio La Red.

Según Salomé, el consumo de vehículos hoy pasa por las personas y empresas que compran utilitarios chicos y grandes, sobre todo para distribución de alimentos y delivery y los productores rurales que compran pickups. El resto de las compras, provienen de clientes que tienen ahorros en dólares y observan una oportunidad.

“El dólar auto subió fuerte y el que tiene un pequeño ahorro en su casa, de U$S 7.000 a U$S 10.000 puede hacer mover el mercado. Los autos que el año pasado costaban entre once mil y doce mil dólares hoy se pueden conseguir casi a la mitad de esa cifra”, resumió Salomé.