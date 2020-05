Más tensión entre Provincia y Capital por la flexibilización de la cuarentena

Las diferencias entre el gobierno de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en torno al manejo de las medidas para prevenir un contagio masivo de coronavirus quedaron ayer nuevamente expuestas. Desde el área de salud del gobierno de Axel Kicillof criticaron la decisión de la administración de Horacio Rodríguez Larreta de habilitar el retorno de actividades comerciales y profesionales en territorio porteño. Y a esos cuestionamientos, se sumaron también intendentes del Conurbano, que advirtieron sobre el impacto negativo que tendría esa medida en sus distritos y pidieron que se dé marcha atrás.

En medio del fuerte aumento de casos y contagios de los últimos días en el Área Metropolitana, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió a blanquear las diferencias de criterio y a reconocer que hay “preocupación” en la Provincia por la apertura en la Ciudad Autónoma. Kreplak dijo que el escenario de apertura no es el correcto para cuando existe un aumento de los casos de coronavirus. “Las autoridades no deben dar mensajes encontrados. Están aumentando los casos, no es momento de abrir el flujo de tránsito de personas”, lanzó el funcionario.

Entre el lunes y ayer se detectaron en territorio porteño 656 contagios nuevos de coronavirus, totalizando 2618 casos positivos, según los datos de la cartera sanitaria nacional. Y ese escenario de aumento significativo de los casos puso a las medidas tomadas a principios de la semana por el gobierno de Rodríguez Larreta como eje de una tensión con la Provincia.

El propio gobernador Kicillof dijo el jueves que “la peor idea del mundo es permitir que el virus venga y vaya”. “El problema era cómo el virus iba a ir del Conurbano a Capital y es al revés”, lanzó el mandatario provincial. En la Ciudad, por su parte, no descartan dar marcha atrás con la flexibilización y la apertura de comercios si en los próximos días vuelve a dispararse el número de contagios, como ocurrió entre el martes y el miércoles de la semana pasada.

El tema había sido eje de una reunión que mantuvo el gobernador Kicillof con un grupo de intendentes oficialistas del Gran Buenos Aires. Entre los jefes comunales hay mucha preocupación por el impacto de la flexibilización porteña en sus distrito. “Muchos de los que trabajan en capital viven en el Conurbano. Están yendo todos los días de un distrito a otro y es una bomba de tiempo”, dicen los intendentes.

TRANSPORTE

El transporte entre ambos distritos es la principal inquietud de los funcionarios bonaerenses y los intendentes. “Para nosotros es un gran problema. Los trabajadores de esos comercios de CABA viven en el Conurbano, entonces inevitablemente tendrán que tomar un transporte público y eso nos va a generar una propagación del virus, que todavía tenemos que seguir controlando, porque estamos terminando los hospitales para poder atender. Queremos controlar la curva y evitar picos que nos generen muertes que son evitables”, argumentó ayer la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza.

Después de que llevaran el tema a la Casa Rosada, ayer el gobierno nacional salió a tomar medidas para ordenar la situación. Tras una reunión del Ministro de Transporte Mario Meoni con los jefes de Gabinete de los distritos, desde el gobierno nacional anunciaron que se lanzará una aplicación a través de la cual se deberá reservar lugar para viajar en Trenes Argentinos. La idea es controlar que quienes se trasladen lo hagan por razones estrictamente necesarias. Además, la tarjeta SUBE solo estará habilitada para quienes cumplan tareas esenciales.

“TIENE QUE RECTIFICAR”

Como Mendoza, fueron varios los intendentes que ayer salieron a tomar distancia e, incluso, a pedir que Rodríguez Larreta dé marcha atrás.

Uno de ellos fue el alcalde de Esteban Echeverría y vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, quien consideró que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires “debería reformular rápidamente las medidas que ha tomado”.

“Nosotros hemos hecho una cuarentena muy estricta y creemos que hay que mantenerla, pero cuando la Ciudad de Buenos Aires flexibiliza el comercio y empieza a haber más tránsito y afluencia de público eso impacta negativamente nuestro territorio”, dijo Gray.

En ese marco, aseveró que “este impacto va a tener un rebote de casos en el conurbano, porque las estaciones están llenas de gente, los trenes vinieron repletos de personas, los colectivos que van hacia la CABA están con mucha gente y esto va a repercutir”.

Para Gray, “no era momento en flexibilizar la cuarentena en absoluto, porque es el momento en que estamos acercándonos a la curva” y pidió al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que “reformule rápidamente las medidas que ha tomado”.

En la misma línea, el jefe comunal de Florencio Varela, Andrés Watson, expresó que el aumento de casos en CABA “se ve con mucha preocupación” y consideró que el distrito porteño “debería haber tenido una postura más restrictiva”

“La Ciudad se apuró en abrir, y algo que no es menor es que hay mucho movimiento desde el conurbano y los distritos de la provincia que van hacia ahí a trabajar”, dijo Watson y dio a conocer que “el contagio que hubo ayer en Florencio Varela es de una persona que trabaja en la ciudad de Buenos Aires”.