Kiciloff dijo que sus críticas al gobierno de Vidal "no eran para polemizar"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que "en los países donde el coronavirus afectó en toda su furia" la situación "es desoladora y eso pasó en lugares que tienen un sistema de salud muchísimo más avanzado y robusto que la provincia" y afirmó que sus críticas a otros gobiernos, como el de su antecesora María Eugenia Vidal, "no eran para polemizar".

"Si el virus se mueve solo y a sus anchas, el desastre que provoca más allá de los esfuerzos y la discusión de las políticas es tremendo, deja cicatrices y huellas históricas", puntualizó el gobernador en una entrevista en Radio 10.

Agregó que "eso es lo que estamos tratando de evitar desde el primer día en el que (el presidente) Alberto (Fernández) decide establecer la cuarentena tempranamente. La cuarentena demora el momento en que empiezan los contagios masivos".

"La gente que se siente invulnerable por el virus, sea por la edad o porque cree que no le va a llegar, está muy equivocada. Tenemos que lograr que haya disponibilidad de un sistema de salud que duplicamos pero que no va a alcanzar con un crecimiento explosivo", alertó Kicillof.

Sin embargo aseveró que "en los países donde el coronavirus afectó en toda su furia, la situación que dejó es desoladora y eso pasó en lugares que tienen un sistema de salud muchísimo más avanzado y robusto que nuestra provincia".

En ese sentido reiteró que "el sistema de salud de Buenos Aires traía muchísimos problemas estructurales y en los cuatro años anteriores hubo un deterioro".

"Hubo elecciones, hubo un cambio de gobierno. La sociedad ya conoce la situación de salud, no era con intención de polemizar. La semana anterior me quisieron hacer pelear con (el jefe de Gobierno porteño Horacio) Larreta y ahora con Vidal. No tengo tiempo y no le interesa a la gente. Lo que hay que hacer es dar una mano entre todos para revertir esa situación", enfatizó.

KIcillof también resaltó que "ayer decía que son dos reglas con respecto a la cuarentena: si crecen los contagios hay que endurecer las condiciones, me parece que es obvio. Para que dejen de crecer hay que tomar medidas, no pasa naturalmente. La otra es que si hay dos barrios, dos regiones o dos provincias que tienen diferentes niveles de contagio, con una con más casos que la otra, no hay que mezclarlas. Eso también es sentido común".

"Hay que cuidarse y cuidar a los demás. Aún si uno tuviera determinada edad o si uno presupone que está en condiciones para no terminar en terapia intensiva, podés contagiar a otros", añadió el gobernador.

Y abundó: "Para estar seguros de que los contagios no tengan un desenlace desastroso, necesitamos que el sistema de salud tenga vacantes. Eso implica que no se pueden contagiar todos al mismo tiempo. Esa es la única receta que hay".