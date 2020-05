Mientras una parte del entorno quiere alejarlo, Maradona le agradece la ayuda a Gimnasia

A pesar de que el contrato de Diego Maradona termina dentro de tres meses, se ha instalado por todos lados el tema de su continuidad.

Parece ser una carrera contra el tiempo que debe resolverse ya, cuando ni siquiera se sabe cuándo se reanudará el fútbol en nuestro país.

Pero desde hace algunas semanas el futuro de Maradona parece ser tema nacional y por estas horas se tejen todo tipo de hipótesis.

Lo concreto es que el presidente Gabriel Pellegrino junto al vicepresidente primero, Jorge Reina, vienen teniendo charlas a través de la plataforma Zoom con Christian Bragarnik, avanzando de a poco en un nuevo contrato, cuya idea es que sea hasta el 31 de diciembre de 2021.

Aún no hay ni un “sí” ni un “no”, porque faltan muchas cosas por tratar. Por un lado está el tema económico, lo que siempre es una traba a resolver.

Por otro lado, se habla mucho del “entorno” de Maradona, y en Gimnasia buscarían achicar ese entorno que a diario está con el “Diez”, al menos con respecto a temas del Club y el día a día en Estancia Chica.

Porque después, hay buena relación entre la dirigencia mens sana y Bragarnik, e incluso, con el propio Diego Maradona, que se muestra en las redes sociales de manera permanente con la ropa de Gimnasia, mientras continúa hablando con los jugadores y planifica lo que vendrá, ya que se encuentra muy a gusto en el club.

la idea es MANTENER LA BASE del plantel

Pero obviamente otro tema a resolver será el del plantel.

Maradona quiere mantener la columna vertebral del equipo y hoy no están aseguradas las continuidades del arquero Jorge Broun y la del defensor central y capitán, Paolo Goltz, entre varias más.

El cuerpo técnico quiere mantener también a los colombianos Harrinson Mancilla, de buenas prestaciones en el mediocampo y a Jhonathan Agudelo, sumando obviamente, el intento por tratar de traer algún refuerzo.

Pero la pregunta es: ¿En el nuevo presupuesto de Gimnasia habrá dinero para todo?

Como quedó dicho, las negociaciones ya comenzaron y van a fuego lento, con una de las “patas” del entorno de Maradona y desde la Sede de calle 4 aseguran que va todo bien, aunque tienen muy en claro que hay otra parte de allegados al técnico que no quieren que siga.

Mientras tanto, Diego Maradona sigue teniendo en mente continuar y todas sus ganas puestas en dirigir a Gimnasia cuando se reanude todo, porque así también se lo ha manifestado a los propios jugadores.

DIEGO AGRADECIóLA AYUDA

Mientras la renovación de su vínculo contractual con Gimnasia sigue dando tela para cortar, en la jornada de ayer el ex capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en México ´86 agradeció desde su Instagram la ayuda que desde el club llegó para la gente de su Villa Fiorito natal. “Yo quiero agradecerles con el corazón por escuchar mi pedido de ayuda para la gente de Villa Fiorito. Gracias por la obra que están haciendo muchachos, no sólo en Fiorito, sino también en La Plata, en Berisso, Ensenada, Magdalena, Boulogne... Sepan que para los que no tienen nada esta movida solidaria es Todo. Gracias!!!”, escribió Diego. Vale recordar, que a través de la iniciativa “Gimnasia, Pueblo Solidario”, con los integrantes de Gimnasia Social y las distintas filiales y agrupaciones del Lobo, la institución realizó una nueva jornada de entrega de alimentos, y tras completar la ayuda en La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y la Región, asistió con alimentos a comedores y merenderos de Villa Fiorito y Boulogne. Al mismo tiempo, asistió y colaboró con familias de jugadores del fútbol juvenil e infantil del club con alimentos, productos de higiene personal y para el hogar.

Si bien Diego quiere seguir, el plantel será fundamental para su continuidad dentro del Club