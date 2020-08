“Ahora el liderazgo es colectivo y a Macri hay que encontrarle un nuevo rol”

Ernesto Sanz (UCR).- “Aca no hay dueños ni jefes. Discutamos como vamos a funcionar de aqui en adelante. Una coalición tiene que tener capacidad para plantear una renovación de figuras. A Macri hay que encontrarle un nuevo rol”

El dirigente radical Ernesto Sanz, uno de los arquitectos originales de Cambiemos, reapareció luego de un prolongado retiro durante la administración de Mauricio Macri. En distintos foros internos de la UCR, advirtió sobre la necesidad de “encontrarle un nuevo rol” al ex presidente, ya que a su criterio, en la principal coalición opositora “ahora el liderazgo es colectivo”.

“A mi juicio, una coalición tiene que tener la capacidad de plantear una renovación de figuras. A Macri hay que encontrarle un nuevo rol, porque el liderazgo ahora es colectivo y allí la UCR tiene lugar”, remarcó Sanz en uno de los encuentros virtuales que encabezó en los últimos días, al que tuvo acceso EL DIA. “Hay que discutir términos en la nueva etapa de la coalición”, avisó.

Sanz se preguntó: “¿Estamos dispuestos a seguir en Juntos por el Cambio? Sí, pero discutamos los términos en la nueva etapa de la coalición”, respondió de inmediato, sugiriendo las condiciones que pondrá la UCR para mantener la sociedad política con el PRO y la Coalición Cívica. “Acá somos iguales, no hay dueños ni jefes. Discutamos cómo vamos a funcionar en adelante”, reclamó.

Incluso, el ex presidente de la UCR se mostró crítico de la administración de Macri: “La mala gestión del gobierno anterior y del Ministerio del Interior perjudicó a los gobernadores y candidatos a gobernadores radicales en 2019”, se quejó Sanz. También hizo una autocrítica radical: “En los cuatro años no cumplimos el rol que queríamos y que debíamos”, admitió.

“No hubo coalición de gobierno, fue sólo parlamentaria. El radicalismo lideró en el Congreso la custodia del gobierno en esos cuatro años. El radicalismo tuvo que ver, mucho, con que un gobierno no peronista termine el mandato”, enfatizó el ex senador nacional por Mendoza y agregó: “Alguien tiene que ponerle ideología y estrategia a Juntos por el Cambio”.

Para Sanz, en ese terreno “el partido que está en mejores condiciones es la UCR”. Ante dirigentes de distintas provincias que lo convocan a charlas partidarias, también sostuvo que “el 41% que se sacó en la elección del año pasado cambió; y hoy ese porcentaje es mucho más alto”. Amplió: “La cuarentena puede disimular las manifestaciones y el rechazo al gobierno, pero eso está”.

“El Gobierno se quedó anclado al pasado, entonces ¿Cómo se sale del congelamiento en el que está la Argentina? Acá está el rol del radicalismo. Antes no había oposición, ahora sí. Este es un elemento y el otro es la sociedad, que no estaba alerta pero ahora sí. Ahora se moviliza y no está anestesiada”, afirmó Sanz en una de las intervenciones, que pudo reconstruir este diario.

Sanz aseguró: “El tema de la cuarentena, ¿Por qué levanto la imagen del Presidente? Porque fue la única cuestión que resolvió. El único tema del presente que resolvió. Pero con el correr del tiempo esa imagen bajó a la mitad, porque siguen intentando resolver el pasado y no el presente de la sociedad. Lo que pasa ahora no son problemas sólo sanitarios, sino económicos y psicológicos”.

De cara al futuro, Sanz planteó que “la elección de 2021 va a generar ratificaciones, apariciones y cambios en los liderazgos pensando en 2023”. Ese año habrá comicios presidenciales y, según el dirigente mendocino, “el radicalismo tiene gente para eso”.