Los Hornos: vecinos remarcan que “el agua está contaminada” y que “hay gente internada por fiebre, vómitos y diarrea”

Los vecinos de Los Hornos insisten con los reclamos a la empresa prestadora del suministro de agua ABSA ya que aseguran que el agua en una manzana de Los Hornos está contaminada y está provando problemas de sald.

La zona donde de 62 entre las calles 135 a 140 es la más aquejada y los casos se fueron multiplicando desde hace aproximadamente una semana, más allá que desde la prestadora aseguran que, tras algunos estudios, no se registran irregularidades en el fluido.

Entre tantos otros casos, se destacan por ejemplo, el de Silvana, quien se comunicó con este medio para contar que debió internar a su hijo: “Tuve a mi hijo con síntomas de fiebre alta, vómitos y diarrea con sangre, por lo cual le hicieron estudios y arrojó que tenía la bacteria Shigella Flexneri, la cual se da en aguas contaminadas”.

Asimismo, la mujer, que junto a su familia viven en 62 e/ 135 y 136, agregó que “los síntomas empezaron hace unos nueve días. Tras haber echo el reclamo a ABSA estar a la espera de toma de muestra de agua en la cuadra”.

Pero Silvana no es la única vecina que atraviesa este drama: “Quiero hacer publico esto, ya que todos los vecinos de la cuadra estamos con síntomas y hasta niños internados hubo por este tema. Es muy seria y grave la situación por la que estamos pasando”.

Hace como 10 días que con mi familia venimos mal de la panza, yendo varias veces al baño, con diarrea, entre tres y cuatro veces por día al baño. Los vecinos ya han llamado a ABSA. Yo opté por comprar bidones de agua, otro gasto más que se suma. Yo tuve que cerrar mi comercio y arrancar otro emprendimiento y este gasto que se suma”., contó Cristian.

Por su parte, Horacio, almacenero de la zona, aseguró que esta semana “fue terrible, todos los vecinos estuvieron con una gastroenterocolitis terrible, gente que fue a parar al hospital, que hizo deposiciones con sangre. Un desastre total. Y ABSA no se hacer cargo”.

Y contó que se quedó sin stock de agua mineral y algunas otras bebidas: “Me quedé sin agua y sin Gatorade que es lo que aconsejan tomar en estos caso, ya no tengo para vender. Son muchos los que toman agua de la canilla y estuvieron muy mal. Se hicieron denuncias a ABSA pero dicen que está todo normal. Tenemos el problema del Covid y ahora el agua. Es terrible”

Por último, Fernando, otro comerciante del barrio, sostuvo que tanto él como su familia también padecieron los síntomas. Incluso su hijo llegó a tener 40 grados de fiebre: “Los vecinos a todos nos tocó, con diarrea y temperatura, un hombre que vive enfrente que hace 10 días que está internado. Anduvo gente de ABSA tomando muestras. Está todo el barrio igual”

“Ahora el agua está intomable, es cloro puro, pero antes no te dabas cuenta, tomabas normal y mi hijo llegó a tener 40 grados de temperatura. Pasaron 12 días aproximadamente, ya no tomamos agua pero seguimos con diarrea. Si no es el agua, qué es. Si es lo que comparte todo el barrio”, subrayó.