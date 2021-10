Médicos realizan jornada de paro en hospitales de la Provincia y se convocarán en 7 y 50

Los profesionales de la salud de la Provincia, nucleados en el gremio Cicop, realizaban una jornada de paro de 24 horas en medio de la puja salarial con el gobierno bonaerense. En este marco en La Plata se realizará una convocatoria en 7 y 50 , a las 11 hs, para visibilizar la demanda y exigir una mejora de la propuesta oficial. Asimismo, el gremio ratificó el paro de 48 horas que habían anunciado para la semana próxima, los días martes 26 y miércoles 27.

Cicop rechazó la decisión tomada por el gobernador Axel Kicillof de cerrar por decreto la paritaria del sector (ley 10.471). Según entienden, "esa actitud no hace más que lesionar el mecanismo de paritarias libres como derecho conquistado. Además entienden que "el monto asignado no satisface o resuelve las necesidades más urgentes del sector y no está en correlación con el esfuerzo y sacrificio que llevamos adelante estos últimos 15 meses de pandemia".

"Venimos de un atraso salarial histórico que empezamos a recomponer el año pasado y debemos seguir recomponiendo en 2021", explicó al respecto el presidente de CICOP, Pablo Maciel.

"Nos otorgaron por decreto un 46,5% para el mes de noviembre. Esta propuesta es la misma que nos hicieron en la mesa de negociación hace dos semanas, que nosotros pusimos a consideración de las asambleas y fue rechazada por el 91% de los votos", indicó y explicó los motivos: "Por un lado la propuesta no satisface o resuelve las necesidades más urgentes del sector porque venimos de un atraso salarial histórico que empezamos a recomponer el año pasado. Y tampoco está en correlación con el esfuerzo y sacrificio que se llevamos adelante. Hemos trabajado en conjunto con el Estado en todos los niveles para garantizar la atención, investigar la pandemia, sostener el sistema. Y pedimos que el Gobernador pueda destrabar además problemas históricos que no tienen que ver con el aumento sino con nuestra situación previsional, condiciones laborales, etc".

"Hoy un profesional que ingresa a trabajar 36 horas semanales a un hospital público tendría un salario de 80.900 pesos, y para poder ejercer la profesión hay que pagar matricula, caja de previsión social y además toda nuestra capacitación constante. De modo que el bolsillo con este salario está peleando con la línea de pobreza", explicó Maciel mediante un comunicado.

Y agregó que "eso pone al mercado laboral de la salud en una situación de desventaja total con el sector privado, porque con ese salario no podemos retener un especialista en el sistema, a gente que se formó por 20 años, se hace imposible sostener el sistema público, y esto la pandemia lo evidenció aún más". También destacó que "hay una insuficiencia en los avances de las cuestiones extrasalariales, en especial la cuestión previsional".

"Mantenemos la firme convicción de que nuestros reclamos son justos y totalmente legítimos. Por tal motivo nos disponemos a sostenerlos y a continuar con las medidas de fuerza adoptadas por nuestro Congreso de Delegadas/Delegados, exigiendo la inmediata reapertura de paritarias y la continuidad de las negociaciones", anticiparon desde la CICOP.

"Sostenemos que la enorme tarea que trabajadores y trabajadoras de la salud llevamos a cabo, con un alto grado de exposición y sobrecarga laboral, sobre todo en los momentos más difíciles, cuando el sistema de salud trabajó en máximo estrés y saturación, debe ser justamente reconocida", finalizaron el comunicado.