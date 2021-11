Golpes y asfixia en el crimen de la comisaría

La familia de Alejandro Martínez (35), quien fue hallado muerto en una comisaría de San Clemente el jueves último, apuntó contra la Policía de esa localidad del Partido de La Costa al señalar que “lo mataron a golpes y están tratando de encubrir” a los efectivos implicados en el hecho.

Su ex pareja, Laura Lagana, sostuvo que “claramente fue un homicidio, lo mataron a golpes y están tratando de encubrir a los policías acusados”. Además, cargó contra el Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien se manifestó respecto a la autopsia realizada al cuerpo de Martínez.

“No es cierto lo que dice Berni, están encubriendo a los policías. A nosotros primero la Policía nos dijo que murió de un infarto por sobredosis y que murió en la vía pública, y después resulta que apareció todo golpeado en un calabozo”, esgrimió Lagana.

El funcionario había dicho que la autopsia le generaba “muchas dudas y suspicacias” y la calificó de “superficial”. En diálogo con la prensa, Berni indicó que “si un policía de nuestra provincia ha cometido un apremio ilegal, este ministro va a ser el primero en sancionarlo ante la ley, pero para eso necesito elementos de prueba, y hasta ahora no tengo ninguno que lo indique. Necesito saber qué pasó, y si pasó, quién lo hizo”.

Asimismo, precisó que Martínez había sido detenido “tres veces en menos de una semana”, y que en una de esas ocasiones “lo encontraron tirado en la calle totalmente drogado, que no respondía a nada por lo tanto llamaron a la policía que lo llevó al hospital”. Y añadió: “El jueves a la noche, llaman del hotel porque estaba con un brote psicótico rompiendo todo. Cuando llega la policía, el hombre, lejos de resistirse, estaba sentado en la cama diciendo que lo querían matar, todo con un delirio, y lo llevan a la comisaría caminando. Obviamente que estaba lleno de moretones y lastimaduras por ese brote que tenía”.

En cuanto al informe médico, refirió que “lo único como traumatismo contuso que se observa es la fractura de dos costillas” y esa lesión “solamente puede producir muerte” cuando afecta a un pulmón, pero “en la autopsia los pulmones y las pleuras están intactas, no hay ninguna lesión pulmonar”.

“Tiene músculo del cuello, tiroides, tráquea y columna vertebral sin lesiones”, prosiguió. Lugo cerró: “Nada de esto me cierra. Me genera muchas dudas y suspicacias. Más que aportar una prueba, deja muchas confusiones. Por eso he pedido una nueva autopsia con un perito de parte porque quiero saber exactamente qué pasó”.

Cabe recordar que los resultados preliminares de la autopsia realizada por la Procuración General de la Provincia, determinaron que el detenido murió por asfixia mecánica.

Tras obtener esta confirmación pericial, la Fiscalía 11 de Dolores dispuso la aprehensión de nueve policías y dictó 11 allanamientos que fueron realizados por el Gabinete de Homicidios de la Policía Federal el mismo sábado.

Martínez murió en una de las celdas de la seccional y según fuentes oficiales tenía golpes y señales de asfixia. Uno de los reclusos aseguró que la víctima llegó “un poco exaltado”, y que en esas circunstancias los policías comenzaron a golpearlo y “apretarlo contra el piso”.

Por otro lado, La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), informó que “en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura”, se presentó como particular damnificada institucional en la causa. Tomó intervención la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.