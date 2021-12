Reina Reech habló del histórico rumor: ¿Juana Repetto es hija de Ricardo Darín?

¿Mito o realidad? En la farándula siempre estuvo dando vuelta el tema y pocas veces hablaron los protagonistas. Se trata de la supuesta paternidad de Juana Repeto, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, pero que en voz baja siempre se dico que en realidad el padre era Ricardo Darín.

La propia Reina se refirió en las últimas horas al tema y dejó frases picantes. En el programa "Debo Decir", conducido por Luis Novaresio, no esquivó la pregunta y respondió: “No fue fácil. Me creo tan íntegra que jamás podría mentir sobre una cosa así. Sobre todo, a ella misma”.

En ese sentido, la actriz y productora recordó el desesperado pedido que les llegó a hacer al conductor de Fax y a Juana, frente a los rumores que no dejaban de circular. “En su momento les rogaba: ‘¡Haganse un ADN! Yo no tenía dudas. Pero se lo propuse a ambos. Y ninguno quiso, porque ellos tampoco tenían dudas”, manifestó. Sobre el mismo tema el periodista siguió ahondando y le consultó sobre cómo fue su relación con Darín en torno a los supuestos, ya que ellos habían sido pareja 13 años antes del nacimiento de la joven: “¡No! ¡Él se toma todo en joda!”.

Sobre el mismo tema contó una anécdota: “Estaba haciendo un show en el Maipo Cabaret y Ricardo estaba abajo. Un día entro y él estaba con Norma Aleandro. Me dice: ‘Hoy la vi a mi hija enfrente’. Porque Juana vivía ahí. Y yo le respondí: ‘Qué lindo, cariño...’. Él me explicó: ‘¡Todos saben que estoy hablando en joda!’. Y yo le respondí: ‘Bueno, sí, pero acá quedó como... (la duda)’. A mí me pareció perverso (el rumor). Una historia horrible”.

Frente a sus dichos, Novaresio le dijo: “Qué vuelta le tienen que dar, porque te debe doler un montón que digan que no es tu padre o que es tu padre”. Y la respuesta de Reech fue tajante: “Debe ser horrible, supongo. Pero creo que también, cuando uno tiene certeza de saber quién es tu madre, sobre todo, sabe que no le va a mentir con una cosa así jamás. Mi hija no tuvo ni tiene ninguna duda de que yo no le mentiría. Y la otra parte tampoco lo dejaría pasar”.

Cabe resaltar que Juana había revelado que en tono de broma le decía “hermano” al Chino Darín, y contó que “todos me cargan con el tema del ADN pero no tengo dudas de ser hija de quién soy. No soy hija de Ricardo, pero es verdad que me parezco”. El propio Ricardo Darín, tiempo atrás, había expresado sobre el rumor: “Es cierto, es hija mía. Lo que no es cierto es que es hija de Reina. Es hija de otra señora que no puedo dar el nombre. La semana que viene se los digo”.

Por último, Nico Repetto fue otro de los que había expresado su parecer: “Me enteré por Juanita. Ella me lo contó, me lo mostró y me dijo que en Internet había una página sobre el tema. ¡Qué horrible la gente que hace eso! No puedo creer que alguien le haga hacer dudar quién es su papá”.