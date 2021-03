Se remataron los lujosos autos de Balcedo: ¿cuánto pagaron?

Este mediodía se remataron en Uruguay los cuatro autos de lujo del sindicalista Marcelo Balcedo, los cuales en 2018 fueron decomisados. Si bien su esposa Paola Fiege había anunciado que ofertaría por ellos, finalmente no lo hizo y dijo que fueron sobrevalorados.

"Están sobrevalorados, quizá porque eran nuestros. Es atractivo tener los autos de un líder", dijo Fiege a "Montevideo Portal".

Los vehículos llevados a remate por la Junta Nacional de Drogas y la Asociación Nacional de Rematadores fueron un una berlina Porsche Panamera, que cuesta cero kilómetro unos U$S 190.000; un Porsche Boxter, U$S 75.000; una camioneta Range Rover, U$S 160.000, y un Chevrolet Camaro SS, U$S 99.000.

Ahora bien, en el remate estos fueron los montos en los que se vendieron:

- El Porsche Boxter S, modelo 2013, se remató en U$S 75 mil.

- El Porsche Panamera, modelo de 2012 , fue colocado a U$S 125 mil.

- El Chevrolet Camaro, modelo 2014, se vendió a U$S 82 mil.

-La Range Rover Sport, modelo 2016, se subastó en U$S 133 mil.

"Fue una muy linda subasta" porque los autos "tuvieron muy buenos precios" dijo Mario Molina, quien ofició de rematador. Luego agregó que "había mucha gente realmente interesada en ellos" y no imaginaba que los precios irían "tan arriba".

En ese sentido manifestó que "logramos precios totalmente inimaginables" dijo en referencia a dos de los vehículos que finalmente se subastaron por encima de los 100.000 dólares.

El lunes fue el primer día de exhibición de los autos y allí la esposa de Balcedo dijo al sitio antes mencionado que intentaría comprar todos los autos de la subasta.

Cabe destacar que los autos fueron incautados en el marco de la causa que investiga el lavado de dinero por parte de Balcedo y Fiege, quienes llegaron a un acuerdo con la Fiscalía en octubre de 2020 que fue refrendado por la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard.

En el marco del acuerdo, Fiscalía ordenó la devolución de 2.635.335 dólares al sindicalista. Además, Fiege, que estuvo en prisión cinco meses, está en libertad vigilada, mientras que Balcedo, que estuvo en la cárcel un año, tiene el mismo régimen pero no puede salir de su domicilio de Playa Verde (Maldonado).