Cobros, deudas y acusaciones: siguen los tironeos entre IOMA y FEMEBA

No aflojan los tironeos entre la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) y el Instituto Obra Médico Asistencia (IOMA).

Ayer la Federación que agrupa a profesionales de diferentes distritos bonaerenses volvió a reclamar el pago de una deuda que, aseguran, es “cercana a los mil millones de pesos”. A su vez rechazaron las definiciones expresadas desde IOMA, respecto a que FEMEBA pagaría valores por debajo de lo estipulado por la obra social. En tanto, desde el Instituto provincial volvieron a acusar a la Federación de “maltratar” a los afiliados mediante el “abuso con los cobros ilegales y falta de médicos de distintas especialidades”.

Por el lado del FEMEBA, el secretario de gobierno de la entidad médica, Dr. Sandro Scafati, expresó que lamenta las expresiones del titular del IOMA (Homero Giles), respecto a la inexistencia de los atrasos, “toda vez que la deuda está claramente detallada en las cartas documentos enviadas a la obra social”, se indicó.

El secretario de Gobierno de la entidad médica que nuclea a 113 entidades primarias con ámbito en 117 municipios bonaerenses, subrayó que “no se trata de opiniones. Porque tampoco es verdad que FEMEBA paga aranceles por debajo de los de convenio, cuando por el contrario se encuentra pagando valores un 20 por ciento por encima de los estipulados, y lo hace con un mes de antelación respecto a cuando el Instituto paga -con atraso- sus obligaciones”, afirmó.

Al respecto, Scafati dijo, a modo de ejemplo, que “mientras la consulta pactada con IOMA es de 493,98 pesos, y el resto de las entidades médicas puede corroborar eso, FEMEBA le está abonando a sus médicos 590 pesos y agregó que por iniciativa propia la Federación Médica ya tiene previsto y ha anunciado a los profesionales, elevar el valor de la misma a 780 pesos.”

Por último, reflexionó acerca de que no se trata de iniciar una “discusión irracional y sin fundamento”. Por el contrario, es una deuda que “los médicos necesitamos cobrar, porque es un trabajo que ya hemos realizado”.

LA POSTURA DE IOMA

Por su parte, respecto al reclamo de la presunta deuda, el jefe de Gabinete de IOMA, Mariano Cardelli, señaló que “estamos cansados de que FEMEBA mienta, maltrate a nuestros afiliados con mentiras constantes, abuso con los cobros ilegales y falta de médicos de distintas especialidades”. El funcionario afirmó que “estamos dentro de los periodos regulares de pago. No dejamos de pagar nunca desde que asumimos en 2019. Y no está mal que queramos saber qué hacen con los recursos, porque no nos han presentado elementos que acrediten que utilizan toda la cápita que paga IOMA”.

Cardelli insistió en que “FEMEBA no está cumpliendo su deber como prestador, no cumple con su palabra, no respeta el convenio, que además de ser económico debe responder a los estándares de atención en la salud, y no cobrarles a los pacientes por debajo de la mesa indebidamente”.

A su vez, consideró que “lo primero que debería hacer la conducción de FEMEBA es rever el trato que tiene” para con los afiliados. “IOMA le garantizó siempre, al menos con esta gestión, los recursos económicos”, insistió.

Asimismo, Cardelli aseguró que “no es verdad que FEMEBA les otorgue a las médicas y médicos de la Federación más por iniciativa propia. IOMA en lo que va de 2021 le otorgó un aumento del 35 por ciento. Es lo que firmaron, es lo que convinieron con nuestra obra social”.

Desde hace varios días que no baja el tono del cruce entre la entidad y la obra social