Subsidios de $100 mil: requisitos y cómo acceder al Plan Argentina Programa

El Ministerio de Desarrollo Productivo determinó que los y las asistentes al Argentina Programa que se encuentren entre los sectores de menores ingresos, reciban los fondos necesarios para la adquisición de una computadora y el acceso a la conectividad.



Así lo hizo a través de la Resolución Conjunta 1/2021 de las secretarías de Industria y de Pymes, publicada hoy en el Boletín Oficial, que creó un régimen de expansión de beneficios denominado Tarjeta Argentina Programa con el objetivo de brindar herramientas para la capacitación, tendientes a mejorar las condiciones de formación de los y las cursantes del Argentina Programa.



En mayo de este año se creó la iniciativa Argentina Programa, con el objetivo de desarrollar programas de capacitación que faciliten la incorporación de recursos humanos en la industria del software y sectores afines.



A través del mismo, se logró la certificación de 2.400 individuos y se apunta a formar 60.000 personas hacia finales del año 2021 respetando una perspectiva federal y de género con el objetivo de disminuir las desigualdades preexistentes.



Ahora “se torna de vital importancia brindar la posibilidad a las personas que, por su situación de vulnerabilidad económica y en tanto acrediten el cumplimiento de determinados requisitos, tengan la posibilidad de acceder al equipamiento tecnológico necesario para desarrollar sus potencialidades con las herramientas de capacitación que brinda el Argentina Programa”, señaló la normativa.



El beneficio del Tarjeta Argentina Programa consistirá en el otorgamiento de Aportes No Reembolsables (ANR), y será instrumentado a través del Banco Nación mediante una tarjeta de débito, que será emitida al efecto en favor de las personas beneficiarias.



Los ANR tendrán un tope máximo por beneficiario de $ 100.000 y deberán ser destinados a la adquisición de una computadora de los modelos y versiones que se pondrán a disposición de los beneficiarios a través de la tienda virtual del BNA, y al pago de servicios de conectividad y transporte público a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).



Hasta $ 90.000 se podrán usar para a la adquisición de una computadora, debiendo ser utilizados en un plazo que no podrá exceder los seis meses desde su acreditación.



En tanto que el resto, se desembolsará en tres aportes bimestrales consecutivos e iguales, debiendo cada uno de ellos ser destinados al pago de servicios de conectividad y al uso SUBE.



La resolución precisa que podrán ser beneficiarios y beneficiarias del régimen aquellas personas que se encuentren inscriptas en el segundo módulo de formación del Argentina Programa y no cuenten con un empleo formal en relación de dependencia, o se encuentren adheridos en las categorías A o B del monotributo y no perciban ingresos en relación de dependencia, o cuenten con un trabajo registrado por el cual perciban ingresos menores a dos salarios mínimos, que actualmente equivalen a $ 56.160.

EL LANZAMIENTO EN TECNÓPOLIS CON ALBERTO, KICILLOF Y TOLOSA PAZ

“Necesitamos que todos los jóvenes vuelvan a vivir la vida que queremos”, afirmó este mediodía el presidente Alberto Fernández al encabezar en Tecnópolis, en el partido bonaerense de Vicente López, el lanzamiento de la segunda etapa del plan Argentina Programa, que busca generar 60 mil puestos de trabajo de calidad para jóvenes en las diversas industrias de la economía del conocimiento.

El mandatario, que estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que “los jóvenes han sido históricamente protagonistas en Argentina de un proceso de cambio impresionante, que ha condicionado al poder para que esos cambios se confirmen”, y agregó que “para ellos, el proyecto pretende capacitar y dar trabajo en una Argentina que tiene un potencial enorme”.

A continuación, agradeció a los jóvenes de todo el país por el esfuerzo y los cuidados durante la pandemia por coronavirus COVID-19, a quienes solicitó: “Ahora que la puerta de salida está muy cerca para dar por terminado el tiempo ingrato de la pandemia, junten todas esas fuerzas para cambiar lo injusto e ingrato que tiene nuestro país”.

Participaron del acto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes, Macarena Sánchez. Estuvieron también presentes Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán.

El gobernador de Buenos Aires, en tanto, reflexionó: “Aprovecho la Semana de las Juventudes para decir que si algo nos sirvió para atravesar la pandemia fue la actitud colaborativa, solidaria, y responsable de los adolescentes, los jóvenes”, y agregó: “Nada mejor para homenajearlos que, a pesar de tanto palo en la rueda y persecución, hoy en la provincia de Buenos Aires se están vacunando”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, explicó que “desde el Instituto Nacional de Juventudes se trabaja transversalmente con todos los ministerios, y desde allí se logran las políticas públicas más adecuadas para los jóvenes y las juventudes, en lo que tiene que ver con identidad, oportunidades, desarrollo de capacidades y la accesibilidad a la cultura”.