Tolosa Paz cruzó a Santilli y señaló: “Le preguntaría de qué lado del Riachuelo está”

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos criticó el “entrecruzamiento” que hicieron los candidatos de Juntos, y sostuvo que Santilli “no quiere debatir” porque no puede explicar de “qué lado del Riachuelo está” si está “defendiendo los intereses y la caja de la Ciudad de Buenos Aires o a los y las bonaerenses, como nos cuenta”.

“Todo ese chamullo que vende Santilli tiene una gran contradicción porque cuando tuvimos problemas grandes con nuestra fuerza policial en la provincia de Buenos Aires, el presidente tomó la decisión de quitarle lo que Macri le había dado de más a la ciudad y volcó esos recursos de la coparticipación directamente para equipamiento de la fuerza policial y para equiparar el salario con las fuerzas federales”, indicó Tolosa Paz en el programa de Radio 10 y remarcó que “Santilli fue a la justicia para que los porteños sigan teniendo ese dinero”.

La precandidata cruzó también a María Eugenia Vidal, y dijo que “lo más increíble es que no solamente no es orgullosamente bonaerense sino que no es orgullosamente ex gobernadora”, porque “no puede defender su gestión” al frente de la provincia.

En esa línea, planteó que los candidatos de Juntos “son de los que hacen política en contra de y no para construir una Nación y una provincia que crezca, se desarrolle y redistribuya” y sostuvo que “tienen una obsesión” de negar al “peronismo y al Frente de Todos” para tener la “posibilidad de culminar lo que vinieron hacer con la Argentina, que es una Argentina para muy pocos en contra de las grandes mayorías”.

Consultada por la necesidad de generar un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición en torno a 5 puntos, Tolosa Paz afirmó que “Argentina no puede seguir pegando estos volantazos de falta de previsibilidad” y aseguró que “una pyme que invierte no puede prever la inversión y que en dos años venga un gobierno que mire hacia otro lugar y destruya esa capacidad instalada de la planta”.

Por eso, aseguró que la dirigencia política tiene “que tener la capacidad para sentar la base de la reconstrucción sólida de la Argentina para los próximos 20 años” y “gobierne quien gobierne” tenemos que, por ejemplo, “defender esa capacidad productiva del país, porque Argentina crece con una estructura pyme, lejos de la timba”.