Calmar las aguas e igualar jerarquía

El nombre de Mauro Zárate comenzó a sonar con fuerza en el mundo Gimnasia. Es el hombre apuntado para reemplazar los goles que ya no estarán a cargo de Luis Rodríguez y para calmar las ansias de los hinchas albiazules que esperan y casi desesperan para que el mercado de pases se active.

La CD albiazul busca un golpe de efecto tras algunos otros candidatos que sonaron para el puesto pero que no generaron adhesión en los simpatizantes. Uno de ellos fue el Conejo Benítez, con un flojo presente y un bajo promedio de gol a lo largo de su carrera, y cuando parecía estar al caer hubo marcha atrás.

Quedaron ya en el olvido también atacantes de peso como Cristian Tarragona y Milton Giménez, quien ya firmó con el Necaxa mexicano, y continúan en carpeta el paraguayo Ramón Sosa y el experimentado delantero Joaquín Larrivey, quien no seguirá en la Universidad de Chile tras una gran temporada. El ex Vélez tiene 37 años y se encuentra con el pase en su poder, aunque muchos clubes del pais trasandino están interesados en contratarlo. El delantero marcó 20 goles en 32 partidos disputados por la Primera División de Chile.

Dentro de este marco, hasta ahora, el Lobo solo pudo contratar al defensor Oscar Alberto Piris, quien provino desde El Delfín de Ecuador y luego de que se hayan caído dos potenciales incorporaciones de renombre como Cristian Lema y Alejandro Donatti. El marcador central ya trabaja bajo las órdenes de Pipo, quien dio el “ok” aunque claramente no es la jerarquía que buscaba para la última línea.

Esta aparición de Zárate en el tapete parece ser un as debajo de la manga para bajar un poco la espuma y poner en carrera a un futbolista que puede reemplazar la jerarquía perdida con la sorpresiva y adelantada partida del Pulga tras 6 meses de estadía en el club.

El ex Vélez y Boca viene de quedar en libertad de acción en el fútbol de Brasil tras su paso por América de Minas Gerais, donde jugó 16 encuentros y anotó un gol (de tiro libre). Tener el pase en su poder es una ventaja para el futbolista y un arma seductora para cualquier club que busque contratarlo.

Gimnasia es una de esas instituciones interesadas y según pudo saber este medio, ya comenzaron las charlas. La idea de la dirigencia sería hacer un esfuerzo igualando las condiciones económicas que tenía el saliente Rodríguez para que el cimbronazo de su salida retumbe lo menos posible tanto desde lo institucional como desde lo deportivo.

En principio, en calle 4 hay optimismo para avanzar en los próximos días a sabiendas de que también hay otros clubes interesados. El San Lorenzo que dirige Pedro Troglio es uno, más algunos equipos del fútbol de Estados Unidos, Gremio y también Colo Colo. Este interés del conjunto chileno había sido reconocido por el propio representante del jugador, que es su hermano Néstor Zárate.

A mediados de diciembre, el empresario destacó que “nos habló un directivo de Colo Colo, se comunicó directamente con Mauro y tengo entendido que al técnico -Gustavo Quinteros- le interesa un delantero como él”, manifestó.

Y agregó que “a Mauro le interesa mucho la idea de ir a Colo Colo. Es un equipo grande de Sudamérica que juega la Copa Libertadores”. Sin embargo, de momento, no se conocieron avances concretos en ese sentido. Incluso, el Cacique chileno contrató al punta ex Vélez, Juan Martín Lucero, y tendría ese sector del campo cubierto.

Cabe recordar que Zárate, de 34 años, se inició en Vélez, club en el cual concretó tres etapas y metió 55 goles en 148 partidos. Además, dentro de una larga trayectoria, también pasó por el fútbol de Qatar, Italia, Inglaterra y Emiratos Árabes. En tanto que en Boca, equipo al cual llegó tras marcharse mal del Fortín, no le fue como se esperaba. Llegó al conjunto de La Ribera cuando dirigía Guillermo Barros Schelotto.

Allí disputó 45 partidos y marcó 14 goles. Luego, el atacante perdió terreno con la llegada de Gustavo Alfaro y Miguel Ángel Russo y decidió interrumpir su contrato con el Xeneize en 2021 para recalar en Brasil.

OLIMPIA NO QUIERE TRANSFERIR A SOSA

Tal como informó este medio en su momento, el delantero Ramón Sosa es uno de los nombres que pidió Gorosito para reforzar el ataque. El joven atacante, que también puede desempeñarse como volante, es un viejo conocido de Pipo desde su paso por el fútbol paraguayo y ahora el DT se entusiasma con volver a dirigirlo en Lobo.

Pero en este caso, la situación tampoco es sencilla para Gimnasia. Si bien las charlas con el representante del jugador vienen ya de larga data, desde Olimpia no responden a la propuesta que el mismo empresario, Daniel Campos, elevó para sacarlo del club.

“Tenía una oferta de mi parte para venderlo [...] A través de un grupo de empresarios. La tienen hace 15 días”, explicó en charla con el Cardinal Deportivo, y aseveró: “Espero que no se me caiga esta oferta que la tengo hace 15 días y si no lo quieren vender que me digan cómo le van a pagar”.

Según contó Campos, Olimpia aún no desembolsó la totalidad del dinero por la compra de la mitad del pase del jugador y aspira a que ese sea el canal que facilite su salida para poder llegar al Lobo.

“Ellos tenían que pagarle al jugador; compraron el 50% y solo pagaron una cuota”, comentó el agente. “La venta es una salida viable. Pero ellos son los que deciden”, remarcó. De momento, Ramón Sosa sigue trabajando con el plantel de Olimpia en medio de la pretemporada de verano.

EL VOLANTE DE TIGRE SIGUE EN LA LISTA

Por otra parte, el volante central que se desempeña en Tigre, Agustín Cardozo, continúa en la lista de prioridades del técnico Tripero.

Si bien ya se acordó la continuidad de Emanuel Cecchini, Gorosito quiere tener una variante más en el círculo medio y el apuntado es otro futbolista que supo dirigir en el Matador. Cardozo no fue titular en la campaña del Tigre que ascendió, pero es un jugador que seduce al técnico y que podría llegar ya que seguiría sin tener lugar en el club de Victoria ante las presencias de Sebastián Prediger y LucasMenossi.