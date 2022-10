Sin un líder nítido, la oposición busca dirimir las diferencias internas en alerta por las PASO

Cuando Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa se asomaron al borde del abismo, allá por julio pasado cuando estalló la corrida cambiaria, decidieron firmar una paz que durará lo que ellos mismos decidan. Uno de los efectos de esa dilución de las peleas en el poder fue que le quitó a la oposición de Juntos por el Cambio un eje para argumentar el porqué de los desaciertos del gobierno. Y también amplificó sus propias cuitas internas, que habían empezado con la derrota de 2019.

La victoria en las legislativas de medio término del año pasado y las penurias económicas que el Frente de Todos parece no poder mejorar, han generado en Juntos el sueño de volver al poder en 2023. Curiosamente, le pasó lo mismo que al peronismo cuando gobernaban ellos: aquella ilusión de retorno se les dio, en verdad, antes de lo que esperaban.

La proximidad con el posible regreso también agigantó diferencias entre los socios de la alianza opositora, que desde que dejó la Casa Rosada no ha podido definir un líder nítido, unificador de esa causa que se supone épica y que es, nada más ni nada menos, desalojar otra vez al PJ del poder.

Roce

Existe una primer tema de roce en Juntos: todos quieren jubilar a Mauricio Macri, gran cultor de la grieta. Los propios y los radicales. Estos últimos, conducidos por Gerardo Morales, abjuran además de la tendencia que muestra el ex presidente a derechizar sus ideas. El coqueteo de Macri con el libertario Javier Milei los saca de quicio a los socios de la UCR: ven una avanzada del “mauricismo” para convertir a la coalición en una expresión política situada en uno de los dos extremos irreconciliables. Justo en el que menos quisieran estar, porque parece que los radicales se siguen autopercibiendo como de centroizquierda moderada.

Pero Macri, que probablemente jugará con la indefinición de su candidatura presidencial hasta marzo próximo, propone un debate interno sobre la cuestión de la identidad de la alianza que, a su entender, ha venido perdiendo -para beneficio del discurso casi anti política de Milei- ese gen inicial de “cosa distinta” que le posibilitó triunfar en 2015. Por eso su nuevo libro se llama “Para qué”. Es una interpelación más hacia adentro que hacia afuera de Juntos. Avisa: volver para hacer reformas en serio, lejos de populismos de todo tipo y acaso cercanas a principios más liberales.

Así, Macri parece buscar que todo JxC se tiña de lo que él considera que tiene que ser el PRO de cara a lo que viene. Pero el radicalismo le está diciendo que ya pasó la época en la que por su figura pasaba casi todo lo referido a la coalición porque, justamente, ya no ostenta ese cargo de líder indiscutido que le daba su condición de creador de un Juntos triunfante, primero, y de jefe de Estado en ejercicio, después.

Desencuentros

Morales se lleva mal con Macri desde hace tiempo y han protagonizado un par de desencuentros públicos. El gobernador de Jujuy no sólo plantea que el partido que preside está revitalizado y en condiciones de liderar la alianza opositora con un postulante propio, sino que pretende que Juntos presente un programa de gestión de tintes progresistas -“esperanzador” le dicen los radicales- desde el convencimiento de que Macri, en verdad, no hizo un buen gobierno.

En este último punto Morales coincide con Facundo Manes, el otro presidenciable de la UCR, que vive hablando de una opción de centro y ecuménica, inclusiva de otros sectores. Ambos, por cierto, hablan mucho con dirigentes del peronismo no kirchnerista.

Conviene volver al PRO. Porque ahí hay una interna dentro de la interna de Juntos. Por errores propios, la resistencia de Macri a su propio olvido y la tozudez e hiperactividad de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta perdió esa condición de candidato presidencial natural de la oposición que tenía, por ejemplo, en los inicios de la pandemia.

Confrontar

Bullrich juega fuerte convencida de que no son tiempos para moderados, como el perfil que cultivaba Larreta hasta hace nada, porque la sociedad demandaría decisiones firmes para los problemas que la aquejan. La ex ministra no suele hablar de economía, tal vez su flanco más débil, a pesar de que es uno de los lados por el que se le puede entrar al Gobierno.

Su estrategia es confrontar con el progresismo del albertismo/kirchnerismo argumentando desde un supuesto sentido común que según ella cree prevalecería en la clase media, esa que suele definir las elecciones y que es medio veleta. Incluso ha obligado al alcalde porteño a adoptar ciertas posturas duras, polémicas, que desdibujan adrede aquel papel de componedor por excelencia que solía cultivar. Como la reacción por la toma de los colegios secundarios de la CABA.

Bullrich dice que está decidida a enfrentar a Larreta en una PASO y que incluso iría contra Macri si éste jugara. Eso último suena mucho a amenaza: cualquier puntero amarillo cree que ella y el ex presidente terminarán unidos en el poroteo interno. No es casual lo que dijo ayer Macri a un medio español y está en línea con aquella obsesión de preservar ese supuesto halo diferenciador: “Si al final del camino uno garantiza el cambio y el otro no, yo voy a jugar”, dijo sobre sus ex pupilos, hoy rivales. Por cierto, el ex presidente también mete en la puja pre-presidencial a María Eugenia Vidal. Una posibilidad que, en verdad, sólo él ve posible.

Lo que por estas horas cruza a toda la oposición es la pregunta sobre cómo dirimir todas estas diferencias existentes entre amarillos y radicales si el peronismo se sale con la suya y elimina las Primarias del año que viene. Hay altas chances de que eso sucede porque ya avanza la jugada en el Congreso. Otra discusión está a punto de abrirse en Juntos por el Cambio.