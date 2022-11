Preocupa Chano: “Me quiere hacer mal gente oscura, lo cuento por si me pasa algo”

Chano cantó en el aniversario de La Plata el sábado, y uno de los comentarios más habituales era que se lo vio muy bien. Sin embargo, horas más tarde se despachó con una seguidilla de tuits a lo Kanye, que despertaron preocupación entre sus fans.

“Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más. Pero durante está breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía”, puso el ex líder de Tan Biónica.

“Hasta ahí todo más que bien. A algunos le caen mejor tus decisiones que a otros. Y yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo porque sé que es gente transitoria y random”, escribió.

Pero eso no fue todo: el cantante, que continúa luchando contra sus adicciones, habló de “gente muy oscura” que buscan lastimarlo.

“Hace 9 días”, contó, “una persona que colabora conmigo me dijo ‘Chano cuídate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nunca viví algo así... Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”.

“Lo que esta persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada. Espero que no sea nada”, lanzó Charpentier, provocando la desazón de sus seguidores.

La madre de Chano había contado recientemente que el artista se encontraba en plena recuperación de sus adicciones, siguiendo el tratamiento y con intenciones de de cambiar. Sin embargo, muchos leyeron esta serie de mensajes como parte de un cuadro de paranoia habitual entre los adictos y ex adictos. De cualquier manera, la comunidad “chanista” quedó en vilo tras la serie de tuits del cantante de pop...