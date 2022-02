“El Estafador de Tinder”: y el caso de una médica platense

Las citas por aplicaciones sociales como Tinder, que es la mas famosa pero no la única, pueden tener sus encantos. Pero también, sus desencantos. Y si no que lo digan la veintena de mujeres engañadas por el llamado “estafador de Tinder”, cuya historia inspiró un documental de Netflix que está entre lo mas visto de la plataforma, o el hombre de 50 años que en el barrio porteño de Chacarita fue dormido con somníferos en su propia casa por una mujer a la que conoció por la red social de citas y lo despojó de 20 mil dólares que tenía guardados en una caja de madera que había en su dormitorio.

El tema es que, ahora, se conoció también el caso de una víctima platense cuya denuncia sigue su curso en los tribunales locales.

Se trata de María Martha Tomatti (54), una médica de City Bell que el año pasado conoció a un hombre a través de la app de citas Happn, quien terminó estafándola por una suma cercana a los 3.500 dólares.

Según consta en la denuncia, el caso se remonta al 2 de enero de 2021, cuando María Martha empezó a relacionarse con un hombre que se le presentó en la red social con el nombre de José Brienza, de 54 años.

Ayer, María Martha le contó a eldia.com que aquella relación duró aproximadamente dos meses; que se veían los fines de semana “porque él vivía en capital federal”; y que todo terminó de la peor manera.

“Me dijo que era de Caballito - describió la médica - que estaba divorciado hacía un año y medio y que vivía en un departamento de la calle Juncal. No me enamoré de él, pero estábamos bien. Era un momento en el que me sentía sola y estábamos bien”.

Sin embargo, luego de algunos encuentros que mantuvieron en City Bell, María Martha afirmó que cayó en la cuenta de que “estaba siendo víctima de un estafador”.

“Brienza se presentó como dueño de una fábrica de zapatos en Boedo – dice la médica - y luego me dijo que la estaba pasando mal con esa actividad, y después me dijo que había establecido relación con un hombre de Paraguay para producir cuero y carteras. Según me dijo, esa persona le aseguró que tenía encargos de botas texanas desde Estados Unidos, y a partir de eso me dijo que mudaría su empresa a Paraguay y que trabajaría un tiempo allá, en donde estaría entre quince o veinte días, para proponerme que luego de eso podría venir a vivir a mi casa. Sin embargo era todo mentira, esa empresa existió, pero estaba completamente fundida”.

En la denuncia, la mujer platense relató que durante una conversación “me dijo que tenía una deuda con gente que se dedicaba al narcotráfico, que lo tenían amenazados a él, a su ex mujer y a su hijo, y que nos estaban siguiendo también a nosotros cuando nos juntábamos a cenar. Me metió miedo, me dijo que estaba amenazada yo también, y hasta me envió fotos suyas todo golpeado durante un ataque de esa gente”.

En su denuncia ante la justicia, la médica platense relató que con ese argumento del miedo, “me propuso abrir un negocio en City Bell, pero yo le dije que no, aunque acordamos que le prestaría el dinero para que pagara esa supuesta deuda y que todo quedaría documentado en una escribanía. Fue entonces cuando le di 3.500 dólares, lo cuál el reconoce en uno de los chats que es prueba en la denuncia que está en la Justicia. Pero lo de él eran todas mentiras”.

La víctima platense cuenta también que “Brienza se comprometió a que, al día siguiente de pagarle la deuda al grupo de narcotraficantes, se presentaría en una escribanía para firmar los papeles correspondientes, pero nunca se presentó y ni siquiera se comunicó con la escribanía. Luego de prestarle el dinero el sujeto desapareció y solo me llamó por teléfono diez días después, pero el monto de dinero nunca me lo devolvió, nunca lo pude volver a contactar para efectuarle el reclamo”.

Tras caer en la cuenta de la maniobra que ahora se investiga como estafa, la mujer radicó la denuncia penal y acudió a la Justicia. Pero además, a casi un año de esos hechos, obtuvo más datos sobre la situación legal y financiera del acusado.

“Es un tipo que venía estafando gente desde hace mucho tiempo –dice hoy - es un profesional de la estafa, no de los que se manchan con sangre. Está inhibido en varios bancos y afronta varias causas judiciales”.

La médica también sabe que el hombre que la estafó volvió a abrir un perfil en la app de citas “Bumble”, donde Brienza se presenta como “una persona seria”, y que además frecuenta una confitería de capital federal con el nombre “Del Socorro”, donde concurre mucha gente de plata”.

Mientras tanto, y a partir de las declaraciones de la denunciante, en la causa judicial consta que el sospechoso siempre estuvo al tanto de la situación financiera de la mujer y que siempre la interrogó sobre su situación económica, deduciendo que de ese modo fue armando situaciones de riesgo posiblemente inexistentes porque, hasta donde ella pudo averiguar, no existen denuncias sobre las supuestas amenazas”. Se suma a eso que tampoco se presentó en la escribanía para firmar los pagarés por el dinero prestado, y que en ningún momento le brindó a la mujer la dirección exacta de donde vivía.

EL ESTAFADOR DE TINDER

En este marco, también se conoció recientemente el caso de una mujer argentina de 28 años que actualmente reside en Alemania, y que conoció al verdadero protagonista de la serie de Netflix “El estafador de Tinder”.

Se trata de Valeria Calpanchay, la joven que en el año 2018 tuvo una cita con Simón Leviev, cuyo nombre real es Shimon Hayut, cuando llevaba poco tiempo en Múnich.

Tras enterarse del lanzamiento del documental de Netflix a través de un artículo que leyó en Facebook, Valeria sintió intriga por conocer más detalles de este hombre, y recién el 7 de febrero pasado pudo ver la producción en la plataforma de streaming que, para su sorpresa, le permitió comprobar inmediatamente que se trataba de la misma persona con la que había mantenido una cita hace casi 4 años atrás, y del cual no mantenía buenos recuerdos. Fue ahí cuando se dio cuenta que todo lo raro que le había parecido en aquella ocasión empezaba a cobrar sentido, y de lo afortunada que podía sentirse, ya que tras una primera cita, Valeria desconfió de aquel sujeto y no volvió a verlo nunca más, desestimando todas sus proposiciones.

Todo esto sucede ante el auge de “El estafador de Tinder”, la serie de Netflix que describe la presencia de estafadores en los chats de citas, y que destapó todo lo concerniente a un tipo de delitos que al parecer son mucho más comunes de lo que se creía en todo el mundo, y ante los cuales las víctimas comenzaron a hacer públicas sus denuncias con la finalidad de advertir de los peligros de esos espacios virtuales de encuentro.