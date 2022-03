Investigan el presunto crimen de un jubilado

Tirado a la vera de la ruta 2, envuelto en una frazada y en bolsas de plástico, con la boca amordazada. Así encontraron el cuerpo de un jubilado de 92 años, cuya identidad no había sido revelada al cierre de esta edición. El caso fue caratulada en un principio como “averiguación de causales de muerte”, aunque luego una fuente judicial reveló que “esto fue sin dudas un homicidio”.

No obstante, todo el episodio, por ahora es un misterio. Los pocos datos que se tienen de la víctima no ayudan, entre ellos su avanzada edad y su domicilio. Es que el fallecido es oriundo del barrio porteño de Balvanera, situado a unos 70 kilómetros del sector donde apareció su cadáver.

Serán fundamentales el trabajo de la Policía Científica y el informe de la autopsia para determinar qué ocurrió.

A METROS DE UN ARROYO

La responsable del macabro hallazgo fue una mujer de 54 años que pasó en moto por el lugar, cercano al arroyo Abascay, en el kilómetro 67,2 de la autovía mencionada.

Se trata de una zona de amplios campos, y el cuerpo estaba justo por debajo de un puente de escasa altura, dentro de una zanja, en un espacio muy difícil de detectar para un automovilista. Un vocero vinculado a la causa sostuvo que “si no pasaba alguien en moto o en bicicleta, probablemente el cuerpo no se hubiera encontrado por varios días”, ya que desde la ruta no era posible advertirlo con claridad. Asimismo, señaló que “es una zona extraña para un ‘descarte’”.

La denunciante, en principio, no creyó que se tratara de un cadáver, aunque algo le llamó la atención y la hizo detener la marcha. Un vistazo de cerca le bastó para confirmar lo peor, y enseguida llamó a las autoridades.

A las 13.10 horas, unos minutos después del alerta al 911, un móvil del Departamento Vial de Samborombón se hizo presente en la escena. Y, tras verificar que se trataba de los restos de una persona sin vida, resguardaron el lugar y dieron aviso a la comisaría Decimoquinta de La Plata, a la Superintendencia de Seguridad Región Capital I y a la Dirección Distrital de Investigaciones.

Los agentes que intervinieron en la investigación describieron al hombre como “de más de 60 años, con tez blanca”, cuyo cuerpo “estaba en una bolsa de nylon, tapado con una frazada multicolor y con una bolsa arpillera cubriéndole los pies”.

En el lugar trabajó personal de la UFI N° 16 en turno, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, del gabinete de Homicidio de la DDI y peritos de Casos Especiales.

Según se informó, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial, donde le practicarán la autopsia correspondiente para determinar, entre otras cosas, cuándo y cómo murió.

De confirmarse la hipótesis de homicidio, que por estos momentos es la conjetura más firme de la investigación, se presume que al jubilado lo habrían asesinado en otro lugar y que trasladaron sus restos para cubrir el hecho.

Fuentes judiciales aseguraron que se trató de un homicidio. Esperan por la autopsia