El envase es lo de menos Los productos de la canasta que se achican

Como la ropa mala, hasta los alimentos de buena calidad “encogen”. En un fenómeno que comerciantes y especialistas en consumo atribuyen a tensiones de la economía vinculadas más al proceso inflacionario que a las tendencias del consumo, en las góndolas sigue avanzando el achicamiento de contenido en productos situados dentro del amplio espectro del almacén, en especial los alimentos. La clave está, según se sostiene en el sector, en los precios: no bajan.

La visita por las estanterías permite advertir una serie de situaciones que pueden ser imperceptibles, ya que los envases y tamaños siguen siendo los mismos o casi iguales, coinciden las fuentes consultadas por este diario, pero el peso o medida cambiaron: siempre menos. Así, para advertir la novedad hay que ir hacia abajo, al costado o atrás en la cara principal de la presentación de los paquetes o bolsas, hasta el apartado ordenado por la ley de etiquetado que indica la cantidad en gramos o centímetros cúbicos, por ejemplo.

“El queso rallado en sobre, hace muchos años, venía de 50 gramos en la presentación más chica. Luego, pasó a una medida standard de 40. Ahora, aparece una primera marca con menos que eso y hay muchas segundas marcas con 35, por ejemplo”, detalló Ricardo Cuevas, almacenero de amplia experiencia en la Región y dirigente de la cámara local del sector en Berisso. En esa misma línea, el comerciante sitúa cambios en desodorantes de ambiente en aerosol de primera marca que pasaron, últimamente, de 360 centímetros cúbicos a 285.

Luego, se detuvo en otro producto, de amplio consumo en el segmento de los snaks: “históricamente, los chizitos venían de medio kilo y pasaron a 450 gramos, luego a 400, 380, 350 y ahora de 285 en una de las primeras marcas”, dijo y añadió que “mientras subía el precio, bajaba el peso”. Algunos productos, según contó Cuevas, como la yerba o el azúcar, permanecen inalterables en la clásica presentación de un kilo y sus alternativas, para el caso de la yerba, de medio. Aunque últimamente, en este último caso se puede conseguir la presentación de cuarto kilo, una especie de re edición de uso antiguo, analizó.

Entre los cambios que ya tienen varios años, aparecen “el pan rallado o las lentejas que eran de medio y vienen de 400 gramos. Otra cosa que desapareció es el aceite de un litro. Hace rato que dejaron de ser, y pasaron a 900”, dijo Cuevas y aclaró que “sigue la presentación de litro y medio”.

Héctor Polino, titular de la Asociación de Consumidores Libres, analizó que “a veces, achican el contenido del envase, le quitan gramos o centímetros cúbicos para sacarlos del programa de Precios Cuidados. En otros casos, es un aumento encubierto”. Ante el cuadro que se describe, indicó que desde esa entidad “aconsejamos a los consumidores comprar el producto del envase más grande, porque hay un conjunto de costos que son iguales o similares entre los productos, sea más pequeño o más grande. Entonces, resulta más caro el más chico que el grande por costos de logística, envase, impresión de envase o de tapa”.

Desde Consumidores Libres, se señaló que las regulaciones en la presentación de los productos no fijan parámetros para las cantidades. En este escenario, no se habla de fraccionamiento de productos, si no de achicamientos, en casos menores, de las presentaciones.

“Esto viene sucediendo permanentemente”, sostuvo Polino y volvió a vincular la situación con el programa de Precios Cuidados, con el que el Gobierno busca controlar las subas en la canasta familiar: “Se comprobó que a algunos productos le sacaron hasta un centímetro cúbico o gramo para que queden fuera”, de la lista que hoy alcanza a un poco más de 1.300.

Por su parte, Juan Diego González Morales, de la Asociación Consumidores Responsables, indicó que “cuando un productor de alimentos reduce en forma casi imperceptible el contenido en peso o volumen de una presentación ya existente, manteniendo todos los otros componentes principales del envase (precio, color, formato, tamaño de letra, diseño, etc.) está realizando la oferta más artera que se pueda hacer, ya que indudablemente busca engañar al consumidor a través de un ardid, atacando directamente su fidelidad con el producto”, indicó.

Según González Morales, a este fenómeno algunos lo llaman “reduflación”. El neologismo indica, “una mezcla de reducción con inflación”. No es sólo de Argentina. El directivo citó información que indica su presencia otros países de América Latina y en el Reino Unido. Puntualmente, en este último caso, fue detectado en un seguimiento de productos durante casi dos décadas.

El fenómeno, en la perspectiva internacional que citó González Morales, aparece en panificados, snacks, frituras, cereales, aceites, atún, aceitunas, suavizantes de tela, detergentes y bebidas, entre otros. A la vez, productos como el atún y las aceitunas, que se venden en latas, también pasaron a las bolsas plásticas.

Cuevas añadió que algunos productos que se venden por unidades, como las tapas para empanadas o tartas, siguen iguales en la cantidad, pero, en algunas marcas perdieron peso. Algo parecido, en la composición, sostuvo el almacenero: “la caja de hamburguesas original era de 340 ó 350 gramos. Ahora, la mejor pesa 330 gramos y hay de 285. En este último caso llevan componente de soja”, dijo y aclaró que “las primeras marcas no traen componente de soja”.

Para la hora de la merienda, también hay que prestar atención a la bolsa “familiar” de galletitas dulces o saladas. “Ya vienen de 180 o 150 gramos y hay de 110 gramos”, indicó Cuevas.

Por otra parte, en los almacenes también reciben productos de presentación más chicas en un movimiento asociado al marketing por segmentación de público. “Fraccionaron mucho, en general todas las cosas. Por ejemplo, los paquetes de papas fritas o palitos salados, siempre se hizo apuntando al consumidor pequeño, los chicos, que vienen con la madre”, analizó el almacenero.

Más detalles sobre algunos cambios que hasta pueden pasar desapercibidos en la visita al kiosco, el almacén o el súper. La barra de chocolate para taza de una firma tradicional sumó a la presentación clásica de 150 gramos una opción de 100 gramos: “la gente se queja por el precio de la de 150 gramos porque la ve igual, pero si uno las pone acostadas puede ver que la de 100 es más fina”, apuntó el almacenero.

Más, según la mirada desde el comercio: la mermelada que venía de medio pasó a 450 y “las light traen menos cantidad”, en el mismo frasco; varias marcas de yogur bebible de litro, ya son de 900 mililitros y en casos con precios para arriba por nuevas preparaciones; el cacao también perdió unos cuantos gramos en lo que era la presentación de 200.

“La gente acepta estas cosas como normales. Hay que preguntar a las personas mayores de cuánto era un paquete e sémola. Era de 500 gramos y ahora es de 400 gramos”, indicó Cuevas.

Según una entidad de consumidores, al cambiar el peso, se retira el producto de Precios Cuidados