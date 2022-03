La soja subió US$ 8 en Rosario

El precio de la soja registró ayer un incremento de US$ 8 -a US$ 473 la tonelada- en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el maíz y el trigo disponibles operaron con caídas de US$ 8 y US$ 10, respectivamente.

De esta manera, los precios de la oleaginosa con entrega hasta el 15 del corriente y para fijaciones de mercadería se ubicaron en US$ 473, una suba de US$ 8 respecto al viernes, mientras que en moneda local cerraron en $ 51.200 por tonelada.

En tanto, la oferta de compra abierta por soja con entrega en abril se mantuvo en US$ 450 la tonelada, y mayo se negoció a US$ 445.

Por su parte, el trigo con entrega en marzo cerró a US$ 310 por tonelada, una baja de US$ 10 sobre la ronda previa; mientras que la entrega en abril permaneció en US$ 320.

Por otro lado, el maíz con entrega inmediata hasta el 15 del corriente mes se negoció a US$ 292, una merma de US$ 8 respecto a la jornada previa.

Además, la posición con descarga entre abril y mayo cayó US$ 10 hasta los US$ 290 por tonelada; junio cerró en US$ 255, también con una baja de US$ 10; y julio cayó US$ 15 hasta los US$ 245.

Por último, el girasol con entrega en marzo se mantuvo nuevamente en los US$ 550 por tonelada.