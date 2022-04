Megatoma de Los Hornos: los vecinos estallaron de bronca por el fallo y convocaron a una marcha

Los vecinos de Los Hornos estallaron por el fallo que emitió el juez Alejo Ramos Padilla durante el fin de semana, en el que ordenó archivar la causa por la megatoma de las tierras del ex club de planeadores -la más grande de la Provincia-, y convocaron a una marcha a los tribunales federales de 8 y 50 para este miércoles a las 12 horas. "Nos sorprende. Nos angustia y nos impacta" afirmaron sobre la sorpresiva medida judicial.

Los vecinos de los alrededores de la megatoma hablaron con este medio sobre las sensaciones que dejó la decisión del magistrado. "Este fallo nos agarra un sábado a la mañana, los vecinos estábamos haciendo nuestras cosas y la verdad que nos sorprendió. Así que enseguida empezamos a ver cómo podíamos hacer. Se viene reclamando por esto desde hace mucho tiempo, sobre todo quienes son de zonas rurales", aseguraron

Y añadieron que "aquí estamos todos en contacto desde que comenzó la usurpación en febrero de 2020 y el grupo fue creciendo con vecinos de distintas partes de Los Hornos y de la Ciudad que se fueron juntando para abordar este tema que nos preocupa".

Los vecinos manifestaron que "en estos dos años hubo inacción del juzgado federal y de repente sale un fallo de esta magnitud, que nos angustia y nos impacta, justo en esta fecha, cerca de Semana Santa".

Según señalaron, en la resolución "hay muchas cosas que son mentira, por ejemplo que no se usaron armas. Tenemos una denuncia por exhibición y amenazas al día siguiente del comienzo de la toma. También es falso que no había alambres perimetrales, solo en la calle 76 no había, en el resto sí había y se lo robaron los usurpadores para delimitar las parcelas".

En esa línea, expresaron que "Los Hornos es una localidad que creció sistemáticamente en base a tomas, y esta usurpación es de gente que ya venía usurpando". "Este fallo se incita a las usurpaciones, no existe más la propiedad privada, nadie es dueño de nada. Es por eso que invitamos a los platenses que dejen de pagar sus impuestos inmobiliarios", manifestaron.

Fuerte comunicado

En este contexto, y en medio de la indignación, distintas organizaciones de Los Hornos se agruparon y lanzaron un comunicado en el que plantearon que "La Plata es víctima de diversas usurpaciones de terrenos, públicos y privados, y en su gran mayoría, alentada y producida por dirigentes y punteros políticos", y remarcaron que la de esa localidad es "la toma más grande de la Provincia con 160 hectáreas ocupadas en donde funcionó el ex Club de Planeadores, comenzada el 16 de febrero de 2020".

Contrario a lo argumentado en el documento judicial, sostuvieron que "sobra la cantidad de denuncias de vecinos linderos y de Los Hornos en general por robos e incluso amenazas con armas de fuego, por venta ilegal de terrenos, venta de droga", al tiempo que describieron distintas situaciones como "el ingreso de autos y camionetas de alta gama, y casillas que funcionan como aguantadero de delincuentes". En ese sentido, afirma que "el delito creció 200%".

En la misiva los vecinos deslizaron que "hay gente que necesita una vivienda pero representan menos del 25 por ciento de la gente del predio". "Ese porcentaje es, además, la cantidad de gente fija en el lugar, ya que el restante 75% solo va los fines de semana a comer asados y realizar fiestas clandestinas ya que el terreno tiene, para ellos, un uso recreativo", explicaron.

En cuanto al juez Ramos Padilla, apuntaron que "no considera que esto sea delito, ya que la usurpación se realizó de día", expusieron. La medida fue calificada como "repudiable y vergonzosa, y que incita a la usurpación de cualquier bien, sea del Estado o de algún particular".

Ante la situación, comunizaron que "como vecino estamos hartos de los hechos delictivos que sufrimos a diario, ahora con complicidad del mencionado magistrado, y ante el miedo reinante de todos Los Hornos en particular, y en la Ciudad de La Plata en general".

Una de las medidas dispuesta será la marcha convocada para este miércoles a las 12 "en la puerta de los Juzgados Federales de 8 entre 50 y 51, a modo de protesta y repudio del fallo, de manera pacífica y sin banderas políticas, a todas aquellas personas de la Ciudad, la Provincia y el País, que considere que la usurpación de este, y cualquier otro terreno, sea delito, y que piense que está en riesgo, no sólo su propiedad privada, sino también su integridad física en hechos como este".

Por otro lado, llamaron "a que todo vecino de la Ciudad y la Provincia deje de pagar el impuesto inmobiliario provincial a modo de protesta, ya que, según el mismo juez, se deslegitima la posesión de un bien, por lo que nadie es dueño de nada, y todo puede ser usurpado en cualquier momento de día por cualquier persona, sin tener ningún tipo de castigo".