Se necesitan casi $90 mil para cubrir la canasta básica y no ser pobre

Una familia “tipo” integrada por dos adultos y dos menores necesitó en marzo 89.690 pesos (un 7 por ciento más que el mes anterior y 47,3 por ciento más que el año pasado) para cubrir el costo de la canasta básica total (CBT) y no caer en la pobreza. Mientras que esa misma integración familiar requirió ingresos por 39.862 pesos para costear la canasta básica alimentaria (CBA) y no entrar en la indigencia, lo que representa un 6,5 por ciento más que en febrero y un 55,2 por ciento en los últimos 12 meses.

Los datos fueron difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que la semana pasada había dado a conocer la mayor inflación en décadas: 6,7 por ciento para marzo, un guarismo que estuvo espoleado por el rubro alimentos y bebidas, que anotó un avance mayor al promedio del 7,2 por ciento.

Con ese antecedente, se supo ayer que solo en los primeros tres meses del año la CBA, que mide la evolución de los precios de productos alimenticios necesarios para la subsistencia, y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la línea de indigencia, acumuló un incremento de 20,9 por ciento.

En tanto que la CBT, que mide los ingresos necesarios para pagar alimentos y bebidas, indumentaria y servicios de una familia tipo, escaló un 17,8 por ciento entre enero y marzo.

Los datos del Indec desnudan otra realidad preocupante: sobre una población de 47 millones de habitantes, alrededor de 17,3 millones de personas no tuvieron en marzo los ingresos suficientes para adquirir la alimentación, servicios básicos e indumentaria, que se requieren para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza. Entre ellos, casi 4 millones no disponían de dinero para alimentarse todos los días.

Vale destacar que la última medición oficial, dada a conocer en marzo sobre datos del segundo semestre del 2021, registró que el 37,3 por ciento de los habitantes estaban por debajo de la línea de la pobreza, lo que representó una baja frente al 42 por ciento registrado de finales del 2020. En tanto que el nivel de indigencia medido entre julio y diciembre del año pasado fue de 8,2 por ciento, contra el 10,5 por ciento del segundo semestre de 2020.

Por persona

Según el Indec, el monto por persona de la Canasta Básica Total (CBT), que comprende alimentos y otros bienes y servicios básicos como la vivienda, llegó a 29.026 pesos mensuales en marzo, con lo que una familia de tres personas requirió 71.404 pesos en enero para no ser pobre; un hogar de cuatro integrantes necesitó, como se dijo, ingresos por 89.690 pesos y otro con cinco integrantes, 94.335 pesos.

Mientras que para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que solo incluye alimentos y determina la línea de indigencia, cada persona debió disponer el mes pasado de 12.900 pesos.

De esta manera, para no ser considerada indigente una familia compuesta por tres personas tuvo que ingresar en marzo 31.735 pesos; una de cuatro integrantes necesitó de 39.862 pesos y otra de cinco miembros, 41.926 pesos.

De lo difundido por el Indec se deduce también que a una familia “tipo” no le alcanzan dos salarios mínimos (hoy establecido en 38.940 pesos) para cubrir el costo de la canasta básica total y eludir la pobreza. Es que entre ambos sueldos mínimos se obtendrían 77.880 pesos, es decir 11.810 pesos menos que lo calculado para la canasta básica total.