Arranca la antigripal para afiliados del PAMI

El PAMI anunció el inicio de la campaña antigripal. Se informó que este año se adelantó debido al brote de casos que se dio las últimas semanas. Así, desde el lunes próximo se pondrá en marcha la vacunación para los afiliados de esa obra social.

Según anunció ayer el organismo, el acceso será libre y gratuito, a través de una red de más 6 mil farmacias habilitadas en todo el país.

Las personas afiliadas podrán vacunarse, sin necesidad de sacar previamente un turno, en cualquier farmacia habilitada por PAMI, con el único requisito de presentar su DNI y credencial de la obra social.

Por su parte, las personas menores de 65 años deberán asistir con la orden de su médico de cabecera.

Además de poder vacunarse en la farmacia más cercana a su domicilio, los afiliados también pueden inmunizarse contra la gripe en hospitales, centros de salud y en toda la red de salud pública distribuida por el territorio nacional, señala el comunicado.

Los siguientes grupos no necesitan orden médica: personas de 65 años o más, personal de salud, personas gestantes (en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación, puérperas (hasta el egreso de la maternidad máximo 10 días si no recibió la vacuna durante el embarazo) niñas o niños de 6 a 24 meses (deben recibir dos dosis separadas por al menos 4 semanas, excepto los niños / as que ya hubieran recibido dos dosis en años anteriores).

Quienes sí necesitan una orden médica son: personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Son considerados factores de riesgo: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante y / o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.

Como se recordará en los centros locales ya comenzó el plan de vacunación para personal de salud.