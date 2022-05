Flor Peña: "La sociedad en general se sigue espantando con el sexo".

La actriz y conductora Florencia Peña, que el lunes a las 22 estrenará por la pantalla de América "La pu*@ ama", un programa de entrevistas y sketches cruzados por un humor que definió como "desprejuiciado y libre", celebró poder trabajar en televisión "fuera de un corset y en algo más genuino que no implique estar pidiendo disculpas cada dos minutos".

"Desde hace un tiempo dejé de querer ser unánime", sentenció Peña en una entrevista con la agencia Télam en la que se mostró exultante por el nuevo desafío que le depara la televisión después de cuatro décadas de carrera, pero también sorprendida por la reacción "pacata" que suscitó el nombre del programa.

"A todos les pareció muy disruptivo -contó entre risas- pero a mí me pareció lo más normal, por eso agradezco a América su cabeza abierta porque la sociedad en general se sigue espantando con el sexo".

De hecho, fue el deseo de mostrarse cada vez más genuina el motor que la llevó a despedirse en marzo pasado de "Flor de equipo", el magazine de Telefe que en noviembre de 2020 había marcado su debut como conductora (además de su primera nominación en el rubro) y que abandonó en marzo de este año explicando las razones a cámara: "Cuando siento que lo que tenía para dar ya lo di y no tengo nada más, necesito moverme".

Así surgió la idea de esta nueva propuesta que, en tiempos donde pareciera reinar la cultura de la cancelación, se presenta con un slogan provocativo: "Como no nos podemos reír de nada, nos vamos a reír de todo".

Con un ciclo de entrevistas que se iniciará con Roberto Moldavsky y sketches comandados por Julieta Otero ("Según Roxi") e interpretados por Diego Ramos, Dan Breitman, Noralih Gago, La señorita Bimbo, el "Chino" D´Angelo, "La pu*@ ama" irá de lunes a viernes a las 22.

¿Cómo fue el pase de "Flor de equipo" a "La pu*@ ama"?

La experiencia en Telefe fue hermosa porque yo bajé mi línea ahí. Si bien no hablaba de política, yo contaba cómo veía la vida y para mi fue hermoso tener ese espacio. No soy una jodona 24x7, soy una jodona que ha atravesado dolores muy grandes a través del humor pero también soy alguien serio que tiene una mirada y eso a Telefe se lo agradezco mucho. Además, fue la primera vez que yo me hacía cargo de que un programa contenía mi nombre. Pero sentía que necesitaba poder ser realmente yo, no estar en un corset en el que me tuviera que amoldar a algo porque ya está, ya me amoldé un montón a todo y ahora siento que necesito contar algo que sea más genuino, real, que no esté pensando en pedir disculpas cada dos minutos porque dije algo que no debo. Por eso este nuevo programa significa un up grade: porque contiene a Florencia, mi mirada va a estar, pero se va a fusionar con lo que hago en el teatro que canto, bailo, soy una bataclana.

¿Fue difícil orquestar una propuesta así en un canal de aire?

Lo primero que te quiero decir es que le agradezco muchísimo a América la libertad porque tengo 40 años y no me pasó prácticamente nunca que me siguieran así en la locura, pero además con el desprejuicio y la libertad con la que lo están haciendo. Porque de mujeres disruptivas y hombres disruptivos está lleno; pero espacios para hacerlo hay pocos. Porque hoy las mujeres y los hombres que tienen ganas de hacer una y hablar de hacer una desde el humor, se buscan su propios canales de YouTube, Instagram, Twitch o Tik Tok pero televisión abierta no.

¿Por qué creés que dejó de haber humor en la tele?

Nosotros tenemos como lema "como no nos podemos reír de nada, nos vamos a reír de todo" porque hay un poco de miedo. Por eso te digo: yo estoy profundamente agradecida porque ese miedo que tienen los canales de ser políticamente incorrectos, América no lo está teniendo. Al no necesitar hacer 20 puntos de rating y que el resultado final sea lo único importante, se pueden hacer más cosas, experimentar más. Y eso me parece interesante en este momento.

¿Cuál es el desafío que tiene un programa de televisión abierta en tiempos de plataformas?

La tele cambió por completo, imaginate que yo empecé a los 7 años y estoy por cumplir 48. Pasé por todas las teles: la de 45 puntos cuando hacíamos "Son de 10", la de 35 cuando hacía "La niñera", la de 35 con "Casados con hijos" y ahora metés 15 puntos y te llevan a cococho. La tele abierta se murió como la conocíamos, la ficción pasó a las plataformas gracias a dios porque ahora hay más trabajo para los actores, y realmente siento que he sabido reinventarme y adaptarme a los nuevos tiempos. Soy una casi cincuentona que se ha adaptado a todas las épocas y de repente estoy hoy siendo más honesta conmigo que nunca, más puta que nunca (risas) y tengo un espacio en la tele de hoy. Es re loco para mi. Hoy las cincuentonas casi no tenemos lugar, entonces estoy re contenta de sentir que levanto el estandarte de que la pasamos bien en la vida, de que yo la paso re bien y lo quiero transmitir.