La Provincia también quiere descentralizar los planes sociales

El gobernador, Axel Kicillof, se pronunció a favor de la “federalización” de los planes sociales, como lo viene reclamando Cristina Kirchner y la liga de gobernadores. Y, a la par en que advirtió que se requiere “territorializar” el sistema para lograr convertir esos programas en trabajo genuino, reveló que no sabe cuántos beneficiarios hay en la provincia de Buenos Aires.

El Gobernador defendió la idea de la Vicepresidenta de terminar con una administración “tercerizada” de los planes sociales, que actualmente se encuentran en manos de organizaciones sociales, como el movimiento Evita. Pero, al mismo tiempo, afirmó que no tiene “el número preciso” de la cantidad de planes que tiene la provincia de Buenos Aires.

En declaraciones a la prensa, el primer mandatario bonaerense indicó que en la Provincia “aparentemente hay 800 mil planes. Yo no conozco el número, no tengo detalles, no tengo conocimiento de la cantidad de planes que hay otorgados”.

Y en este sentido planteó que se requiere “un trabajo conjunto de los intendentes, que conocen con más precisión la realidad laboral y social de sus distritos, lo qeu nosotros estamos diceindo es que cada una de las provincias tiene que poder contribuir en esto.

Al ser repreguntado, Kicillof insistió en que no tiene la nómina de la cantidad de titulares del programa Potenciar Trabajo en la Provincia. “Tampoco la distribución por municipio. Estimamos 800 mil y, para poner un parámetro, la nómina de trabajadores del Estado provincial es de alrededor de 650 mil, o sea que es necesario trabajar ahí”, explicó, lo que pareció unb cuestionamiento a Nación.

Y frente a esta falta de información que refiere es que fundamenta el pedido de Cristina Kirchner. “Es lo que la Vicepresidenta planteaba como tercerización. No es el Estado el que está involucrado directamente en la administación, control y seguimiento (de los planes), tampoco en la superación, que sería transformarlos en trabajo. Yo simplemente habló de la realidad”, lanzó.

“Lo que planteamos requiere trabajo territorial de los gobiernos. Por eso planteamos federalizar los planes. Que no sea una decisión central, si no que cada gobernador tenga participación en el proceso”, concluyó.

La semana pasada habían opinado sobre el tema intendentes del PRO. El jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el intendente, Julio Garro, habían insistido en que “el sistema de planes como funciona hoy no puede seguir, por lo que hay que terminar con intermediarios”, al justificar la necesidad de que sean los municipios los que se ocupen de la tarea.

Más cruces contra Cristina

Desde la otra vereda, Leonardo Grosso, diputado referente del Movimiento Evita dentro del bloque del Frente de Todos, sostuvo ayer en una entrevista radial que las palabras de la vicepresidenta fuera “dolorosas” y “despectivas” contra las organizaciones sociales y piqueteros.

“La quiero mucho y tengo una valoración por el rol que tuvo, tiene y tendrá Cristina en el pueblo argentino y en mi generación”, dijo de todos modos el diputado, antes de sus reproches a la expresidenta.

Pero más duro fue Luis D’Elía, que volvió a atacar a la Vice: “No son kirchneristas los que se reúnen con Melconian y los garcas de la fundación Mediterránea”.

En el mismo mensaje en Twitter arremetió fiel a su estilo: “No son kirchneristas los que reprimen docentes y camioneros. No son kirchneristas los que persiguen a los movimientos sociales”, disparó.