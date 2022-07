Las turbulencias políticas frenan el acuerdo para cubrir vacantes en la Corte

El Senado bonaerense no tiene previsto reunirse hasta principios de agosto. Pero esa no es la razón por la que no se avanzará con la cobertura inmediata de al menos dos de las tres vacantes que existen en la Suprema Corte que deben ser aprobadas en ese ámbito.

La turbulencias políticas que sacuden al oficialismo y su impacto sobre la política nacional que generan especulaciones de todo tipo, surgen como el motivo central que explica que se haya frenado la negociación entre el gobierno bonaerense y la oposición para designar a dos ministros en el alto tribunal.

Fuentes del Ejecutivo como de Juntos por el Cambio reconocen que el diálogo se congeló. “No hay ambiente para avanzar con un acuerdo de estas características”, dicen en la oposición. Cerca de Kicillof cargan las tintas sobre la “interna” opositora y las dificultades para resolver un nombre, pero lo cierto es que admiten que el escenario actual no ayuda para cerrar un acuerdo parecido al que permitió a Kicillof nombrar hace poco más de un mes a Federico Thea en la presidencia del Tribunal de Cuentas.

Si bien el Gobernador en principio era partidario de designar tres ministros de una sola vez, la complejidad de la negociación que debe tener el visto bueno del Senado terminó decidiendo al Ejecutivo bonaerense a avanzar con dos designaciones de manera de allanar el camino para que los pliegos puedan pasar sin mayores sobresaltos por la Cámara alta.

Distintas versiones que circulan en ámbitos oficiales y judiciales, señalan que un alto emisario de la Corte se habría reunido con Kicillof para plantearle la necesidad de avanzar cuanto antes con al menos dos nombramientos.

Algunos aspectos ayudan a comprender la premura. El máximo tribunal de Justicia bonaerense quedó con quórum estricto de cuatro miembros (el plenario se componer de siete integrantes) producto de renuncias y fallecimientos. Los actuales ministros son Hilda Kogan, Daniel Soria, Sergio Torres y Luis Genoud.

Pero distintos trascendidos señalan que Genoud estaría muy próximo a jubilarse (hay quienes aseguran incluso que su trámite previsional está concluido), con lo que la Corte se vería obligada a convocar a un conjuez para poder reunirse y entender en distintas causas.

Diálogos para avanzar en la cobertura de las vacantes, existieron. Pero por lo que cuentan distintas fuentes, no tuvieron carácter formal. “Fueron sondeos”, dicen quienes aseguran conocer la entretela de esas charlas. Pero tanto el oficialismo como la oposición reconocen que la situación generada en la Corte hay que atenderla.

Desde Juntos por el Cambio veían un avance en la decisión de Kicillof de ir por una cobertura parcial de las vacantes. Es que algún sondeo inicial de ocupar los tres espacios generaba reparos en la oposición, en especial, porque el oficialismo tenía decidido avanzar sobre dos de esos casilleros.

“Si es uno a uno, no habría demasiados inconvenientes en que los pliegos se voten en el Senado”, añadían. Hay otro aspecto en danza: si el eventual candidato será propuesto por el radicalismo o por el PRO. Los radicales dicen que esta vez les toca a ellos, con el argumento de que la ex gobernadora Vidal promovió en su momento a Torres. Y que, además, nombró a Julio Conte Grand en la Procuración.

La oposición especula además con que una eventual jubilación de Genoud vuelva a dejar al oficialismo frente a la necesidad de negociar sobre la base de 1 a 1 en una segunda etapa.

Juntos por el Cambio, como se dijo, tiene la llave en el Senado para allanar la aprobación de pliegos en la Justicia. Sin su concurso, no hay designaciones.

La oposición no quiere aparecer pegada al Gobierno en medio de esta compleja situación

Sin embargo, la negociación en ciernes se habría enfriado como reflejo de la inestabilidad política que se verifica en el gobierno nacional y la consecuente grave situación económica.

Aún cuando la oposición bonaerense ha logrado encontrar un canal de negociación con el gobierno de Kicillof con la llegada a la jefatura de Gabinete de Martín Insaurralde, incluso esa buena relación no estaría siendo suficiente para destrabar los nombramientos.

“Si bien se trataría de un acuerdo institucional por la cobertura de dos vacantes que además son necesarias, existe una idea mayoritaria de no aparecer pegados al Gobierno en medio de esta grave situación”, definen fuentes de Juntos.

“Cualquier cosa, menos aparecer ligados a un co-gobierno”, añaden.

En el Senado se acaban de aprobar los nombres de sus representantes al Consejo de la Magistratura y lo propio hará esta semana Diputados, de manera de completar el organismo encargado de examinar a los aspirantes a jueces y fiscales.

Pero en el caso de la Suprema Corte, el espeso clima político parece haber puesto freno a la negociación.