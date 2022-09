La vice no se salió del libreto y desacreditó el juicio en su contra al hablarle a su audiencia cautiva

¿Porqué esperar otra cosa? En su alegato defensivo de ayer, Cristina Kirchner volvió a ser Cristina. La Vicepresidenta le habló de nuevo a su audiencia cautiva, los que la siguen con devoción. Los que, efectivamente, creen que todo el juicio por la causa Vialidad es una gran mentira, aún sin haber seguido ni una sola audiencia. Los que tienen la convicción casi religiosa -y por eso, incuestionable- de que los fiscales Luciani y Mola son casi punteros macristas. Porque Cristina siempre abordó este expediente judicial que la complica como si fuera, en realidad, una embestida política contra ella. Parte del capítulo argentino del “lawfare”, como dijo su abogado defensor, Carlos Beraldi.

El fallido atentado contra su vida, el 1 de septiembre pasado y cuando ya se había pedido su condena a 12 años de prisión, introdujo una dimensión trágica en este juicio, según la concepción de la vice. Así, en su estrategia de refutación de los hechos que le imputan profundizó su estatus de víctima del sistema judicial que presuntamente la persigue al responsabilizar al Tribunal y la fiscalía de crear las condiciones para que Fernando Sabag Montiel le gatillara sin éxito aquel día.

Cristina volvió así al primer argumento discursivo que usó el kirchnerismo en las horas posteriores al ataque, aquel de los “discursos del odio” como moldeadores de la crispación social en general y de un supuesto clima anti cristinista en particular, que tuvo al intento de magnicidio como expresión paradigmática.

Así lo dijo:

- “Cuando el fiscal Luciani terminó su alegato tan histriónicamente ese día, con pantalla partida y la puerta de mi casa; la única puerta que se conoce en la República Argentina es la de Juncal y Uruguay. La única casa que se conoce es la de Juncal y Uruguay, ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro”.

- “Yo hasta el 1 de septiembre creí que era estigmatizarme proscribirme; pero a partir de ahí me di cuenta de que puede haber una cosa más. Es como que desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa”.

En otro tramo de su alegato, dueña de un inocultable don para la oralidad, en especial cuando no la interrumpen, Cristina aseguró en la misma línea: “Cuando se habla de toneladas de pruebas, yo tengo treinta toneladas de Clarín y de La Nación y de algunas otras revistas semanales, en donde se va creando y se va estigmatizando a una persona que no por casualidad tampoco es mujer”.

Es la vuelta a la supuesta conspiración entre prensa crítica y justicia con un notable agravamiento falaz doble en la argumentación. Uno: desliza que la acusación por corrupción, por sí sola, y su rebote en la prensa, es como un llamado al atentado que sufrió. Dos: cuando sugiere que le pasa lo que le pasa porque es mujer.

Se trata de un razonamiento maniqueo y sin fundamentos: la fiscalía está para acusar, es el trabajo natural y obligatorio de esa oficina. No importa quién esté en el banquillo. Luego, es tarea del Tribunal -en este caso integrado por tres magistrados- estimar si esa acusación fue bien fundada, con pruebas contundentes. Y, además, no se trata de una cuestión de género; se juzgan supuestos delitos cometidos con dinero público. Sería igual si el ex presidente apuntado fuera hombre.

Más que defensa, lo de Cristina ayer fue un ataque. La continuación de sus habituales tuiteadas. Contra los fiscales, sobre todo. A los que acusó de presentar “mentiras” y “calumnias” contra ella y les adelantó que los querellará: “Creo que estamos ante un claro caso de prevaricato”, dijo. Se trata de un delito en el que una autoridad (juez, fiscal, etc.) dicta una resolución arbitraria en un asunto judicial a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley.

“Me fue negado el derecho a ejercer la defensa”, aseguró Cristina porque luego de la acusación de la fiscalía no la dejaron responder en el estrado a modo de ampliación de indagatoria y debió hacer una transmisión por YouTube desde su despacho. Eso tampoco es verdad. No fue censurada, sino que no es el procedimiento habitual. Por eso ayer sí pudo autodefenderse: está contemplado.

Aunque refute la épica de la persecución que ha armado el cristinismo, la verdad es que la Vicepresidenta está teniendo un juicio justo. Cualquier experto independiente en derecho lo ratifica y desmiente que no se le estén respetando las garantías constitucionales, como denuncian su defensor y ella misma (ayer, de hecho, insistió con eso).

Y además, hasta que la Justicia demuestre lo contrario, algo que aún no pasó, Cristina sigue siendo inocente en la causa Vialidad. En todo caso, lo que está haciendo la vice, desde antes de que se inicie este proceso judicial oral, es sembrar dudas sobre la legitimidad y veracidad de una eventual futura condena. Preparar el terreno para desconocerla. También, para resistirla.