Una cena que casi quiebra la CGT: Moyano amagó con irse pero continuará como triunviro

Una cena de Alberto Fernández con la mesa chica de la CGT dejó al borde de la ruptura a la central obrera luego que Pablo Moyano, excluido de la cumbre de Olivos, amenazara con abandonar la conducción de la institución. Finalmente ayer por la tarde el camionero decidió continuar en su cargo por la falta de apoyo de los gremios aliados que no quieren perder los lugares “de poder” reconquistados tras la unificación lograda el pasado 11 de noviembre.

El encuentro celebrado en la noche del lunes en la quinta presidencial puso en evidencia las diferencias que vienen registrándose desde hace meses dentro de la central de calle Azopardo y que inevitablemente continuarán. Es que Moyano no acuerda con la postura “dialoguista” del sector de los “Gordos e Independientes” que fija el rumbo de la CGT desde hace años.

De hecho, el camionero le había enviado gestos de apoyo a la conducción izquierdista del gremio de los trabajadores del neumático (SUTNA), que mantiene un conflicto que paraliza la producción de cubiertas para vehículos y ya afecta a la producción de las propias automotrices. Ayer por la mañana enterado del cónclave en Olivos, al que calificó “una provocación”, amenazó con irse y “vaciar” la CGT llevándose a los sindicatos afines que ocupan puestos en las distintas secretarías de la institución.

Pero la difícil coyuntura del Frente de Todos, y de la economía en general, le hizo rever la decisión. Durante un encuentro realizado por la tarde en la sede de Camioneros decidió parar la pelota y seguir como triunviro. Las diferencias en calle Azopardo, no obstante, persistirán. Pero durante la víspera no tuvo apoyo en primer lugar de la UOM, del kirchnerista Abel Furlán, ni tampoco de los gremios del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fesimona), que lograron persuadirlo que sí o sí necesitaba continuar en la central obrera para “blindarse” ante una futura embestida del macrismo, por caso.

Algunas versiones daban cuenta que durante la jornada se cruzaron llamados a Hugo Moyano para que bajara línea en la Federación de Camioneros. Es que el actual titular de Independiente está distanciado con Pablo y la silla que éste ocupa en la central obrera no es personal sino que pertenece al sindicato. Es decir, si el triunviro renunciaba, otro dirigente camionero hubiera ocupado su lugar. También quedó en evidencia que otros dirigentes del espacio no quieren “sacar los pies del plato” y abandonar la centralidad de la CGT.

El encuentro que desató la nueva tormenta en la central obrera fue la cena que compartieron Alberto Fernández y dirigentes como Héctor Daer -factótum del encuentro junto al jefe de estado-, Carlos Acuña, José Luis Lingieri, Andrés Rodríguez, Armando Cavalieri y Jorge Solá. Para el mundo sindical, no fue ingenuo el “desaire” hacia el ex vicepresidente de Independiente.

Sin embargo, un jefe sindical consultado por este diario dijo que intentarán poner “paños fríos” a lo que consideran una decisión “en caliente” del dirigente camionero. Recordaron, además, que Moyano también supo tomar decisiones unilaterales relegando al resto de la conducción cegetista, como cuando en agosto pasado brindó una conferencia de prensa en medio de la Avenida 9 de Julio en el marco de una marcha del movimiento obrero organizado en contra de “los formadores de precios” y para pedir medidas más eficientes para contener a la inflación.

Lo cierto es que el cónclave dejó repercusiones hacia adentro de la coalición oficialista. Si al Presidente le sirvió para defender las PASO en medio de la embestida de varios sectores del Frente de Todos en contra de esta herramienta electoral, a los gremios, para volver a defender a las “paritarias libres” en contraposición a las “sumas fijas” que vienen pidiendo Sergio Massa y Cristina Kirchner.

Viejos socios en la interna del FdT, ambos sectores buscaron coincidencias. Una de ellas es la convocatoria a una celebración conjunta del 17 de octubre. Uno de los funcionarios presentes, el jefe de gabinete, Juan Manzur, planteó hacerla en San Miguel de Tucumán pero aún no está confirmado. Al ser consultado por este medio, Andrés Rodríguez (UPCN) dijo que “probablemente busquemos algún lugar del interior” para conmemorar el Día de la Lealtad.

Aseguró que fue una reunión “a agenda abierta” donde la CGT reivindicó “las paritarias libres” como herramienta primordial para recomponer los ingresos de los trabajadores. No obstante, no descartaron replicar la posibilidad de utilizar “bonos no remunerativos de fin de año” -UPCN lo pedirá este viernes en la audiencia de revisión de los estatales nacionales- a otras actividades para sumar más dinero a los alicaídos bolsillos de los trabajadores.