VIDEO. "Nuestro campeón", el homenaje de Brighton a Alexis Mac Allister en la previa frente a Liverpool

Brighton And Hove brindó hoy al argentino Alexis Mac Allister, campeón mundial en Qatar 2022, un cálido recibimiento en la previa del partido ante Liverpool por la Premier League.



"Nuestro campeón", fue el mensaje una bandera colocada en uno de los costados del estadio Falmer, donde también se exhibió una camiseta argentina gigante con el dorsal número 20 en una de sus cabeceras.



Mac Allister salió al campo de juego con la medalla colgando en su pecho -escena similar a la vista en la semana con los niños que lo frenaron en un semáforo- y posó a un costado de la réplica de la Copa del Mundo. La ovación fue estruendosa desde los cuatro costados, en la antesala al juego que lo tuvo como titular.



El cariño de la institución inglesa y de sus fanáticos por el mediocampista no es nuevo y se notó desde la previa a la final con Francia cuando sus compañeros le grabaron un video deseándole suerte y se lo hicieron sentir desde la consagración hasta el día de hoy.

What a welcome for our world champion! 👏 pic.twitter.com/Qi0AcQwKzI