El escándalo de la falta de agua ya deriva en reacciones entre vecinos

En el contexto de la desesperación por las fallas en la red de agua y el consiguiente infierno de las canillas secas, se sumó ayer una pelea “entre vecinos” en la localidad de Hernández. Frentistas de la cuadra de 137 entre 516 y 517, que vienen sufriendo los problemas que se extienden por toda la Ciudad, frenaron con una reacción callejera y un llamado a la Policía, lo que aparentaba ser una obra de conexión a la cañería general de la calle por parte de operarios de un camping.

En horas de la mañana, un grupo de frentistas puso el grito en el cielo ante un equipo de operarios que a pico y pala abrían una zanja en forma perpendicular a la calzada. Detrás del alambre tejido que está sobre la línea municipal se podía ver una enorme piscina dedicada a la recreación de verano junto a otros atractivos del predio que pertenece al Círculo de Suboficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Según las quejas que expusieron desde el vecindario ante este diario, el predio busca realizar “de una manera irregular” una conexión con la red de agua potable que “va a perjudicar el suministro en el barrio”.

Mientras los operarios trabajaban ya a metros de la calle con aparente intención de cortar el asfalto, varias mujeres y hombres que se presentaron como frentistas del área les ordenaron detener la tarea, por lo que mantuvieron una encendida discusiones con trabajadores y supervisores.

No obstante, aguardaban por la presencia de autoridades de la entidad para plantear los problemas que la obra causará en el barrio.

En medio de la tensión se acercó al lugar un móvil policial en el intento de poner paños fríos a la situación. “Lo que buscan es romper toda la calle para realizar la conexión a la calle y sacarnos agua a todos los vecinos” denunciaron.

Además, los vecinos reunidos evaluaban realizar un corte de tránsito en la intersección de las avenidas 520 y 137 “para que las autoridades competentes pongan cartas en el asunto”.

Según indicó un portavoz del grupo, “en el lugar hay dos piletas gigantes, vestuarios y otras instalaciones. Están haciendo perforaciones por debajo del asfalto para conectar con la red de agua. Y el gran problema es que nosotros aquí no tenemos presión en las canillas”, consignó.

“Esto se hace todo de forma ilegal porque no tienen autorización. Entonces, hicimos una denuncia policial y también dimos aviso a la delegación. Es una obra clandestina, ilegal”, afirmó otro vecino que habló con este diario.

La reyerta se da en un escenario de fuerte tensión y bronca por la falta de agua en la Ciudad. La contracara de la falta de agua es la profusión de pérdidas que generan charcos y lagunas, en casos, a metros de canillas con un “hilito” como caudal o directamente, sin una gota.

Esto último ocurre en la casa de Susana, una vecina de 22 y 69: “Desde hace 20 días que no tengo más que un hilito de agua. Llamo a ABSA y no contesta nadie. Estuve una hora y no tuve respuesta, nadie contesta al teléfono”, dijo y añadió que el problema no es nuevo en esa zona, pero “es cada vez peor. Ni de mañana, ni de tarde hay agua y a la noche sale un hilito pero que se corta a las 12”.

En Los Hornos, igual: “Se cumple el décimo día sin una gota de agua gracias al abandono de personas por parte de ABSA. Nunca escucharon nuestros reclamos y me pregunto cuánto más vamos a resistir, siendo el Agua un elemento esencial para la vida”, dijo Silvia, vecina de 154 entre 59 y 60. La mujer contó que recurrió a la Autoridad del Agua (organismo Provincial de control del servicio): “Dice (ese ente) que es un trámite administrativo. Que demoran 10 días en notificarlos para que acaten la orden. Esto es una joda”, ironizó y añadió que “¿tal vez, con suerte, en algún día de febrero podríamos recuperar el agua?

El mismo escenario, en la zona de 143 entre 50 y 52. “Venimos reclamando desde el lunes y la respuesta es que no tienen registrado ningún inconveniente en la red. Nadie de ABSA se acerca a ver si esto es así”, dijo una vecina.

El vecindario teme que la provisión a ese predio complique aún más a las viviendas