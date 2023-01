Balbo: el protagonismo como obligación, el rol de los referentes y el rival del debut

Desde su llegada al club allá por diciembre del año pasado, Abel Balbo ha dejado en claro su intención de que su Estudiantes sea protagonista en cada cancha, cuestión que a la larga entiende que le servirá para pelear las tres competencias que tendrá durante el 2023.

Y en la conferencia de prensa previa al estreno por los puntos, el DT volvió a remarcar esta cuestión, más allá de mostrarse muy conforme con la preparación realizada.

“Estoy muy feliz con el trabajo de pretemporada. Lógicamente del primero al último día hicimos muchos progresos. Estamos practicando una idea nueva de juego. Y eso lógicamente se va a consolidar, mejorar y perfeccionar a través de los partidos que vendrán ahora, que son oficiales y que ya son esos los que ponen evidencia las cosas que funcionan bien y algunas cositas que lógicamente, como todos los equipos que juegan los primeros partidos, no están funcionando”, destacó.

Al momento de analizar a Tigre, quien llegará mañana a UNO, avisó: “Es un rival muy difícil, que juega muy bien al fútbol. Tiene los movimientos muy aceitados porque es el mismo equipo que el año pasado. Vamos a enfrentar a un equipo que ya tiene un rodaje importante y que viene de hacer un muy buen campeonato. Va a ser muy difícil”, consideró.

Otro tema que tocó el entrenador fue la llegada de Santiago Ascacibar a un plantel que ya tenía nombres como para ilusionar al hincha. Sin embargo, Balbo dejó en claro que la vuelta del Rusito no cambia ni en cuanto al esquema ni en cuanto a la idea principal.

“No cambió para nada la idea del esquema. Es uno, pero con el correr de los partidos del campeonato va a ir cambiando. Incluso va a haber algunos partidos en que nos van a ver jugando con tres defensores centrales. Son cosas que van cambiando. Lo que no va a cambiar nunca es la idea de juego. Lo otro son números y nos vamos a ir adaptando de acuerdo a muchas circunstancias”, avisó. “Lo que sí la idea y la identidad de juego que va a tener el equipo no va a cambiar nunca. Va a jugar de la misma manera de local que de visitante”, agregó. “Vamos a tratar de ser protagonistas en todos lados. Vamos a jugar de la misma manera en todos lados. Para mí Estudiantes, por su historia y por el plantel que tengo yo en este momento en mis manos, es un equipo que tiene que ser protagonista y tratar de ganar todo lo que juega siempre”, indicó.

Dentro del plantel Pincha hay dos nombres de peso que a priori no estarán desde el arranque como José Sosa y Pablo Piatti. No obstante, el DT destacó la importancia de los mismos, a la vez que consideró que pueden entrar en cualquier momento.

“Tengo que hablar muy poco con ellos. Lo de Piatti y Sosa vale también por Mariano y Mauro, que son realmente ejemplos. Ellos son los que más me están ayudando en la gestión de todo este tema. Saben perfectamente y son los que les transmitieron sobre todo a los más jóvenes, que son por ahí los que no están acostumbrados”, explicó. “Cuando vos formás parte de un equipo muy importante como es Estudiantes y hay muchos jugadores, porque tenés un equipo competitivo...Hoy en día cambió el fútbol. No es como la época en que jugaba yo, que había 11 titulares. Ahora cualquier equipo que tiene realmente ambiciones, tiene 18 o 19 jugadores que puede jugar cualquier; y es lo que pasa acá. Así que a ganarse el puesto en la cancha”, lanzó. “Si te toca jugar, dar el máximo. Si te toca estar en el banco, ayudar desde el banco. Y si te toca estar afuera, ayudar desde afuera”, completó.

“Sosa y Piatti son dos jugadores extraordinarios. Pueden jugar de titular en cualquier momento y en cualquier partido, ya desde el día sábado. Tengo 18 jugadores. Yo voy a decidir qué es lo mejor de acuerdo al rival al que vamos a enfrentar”, manifestó Balbo. “A mí el club no me dijo que un jugador no podía ir al banco porque era caro. Nunca me lo dijo eso. El club me puso un equipo muy competitivo. Me puso realmente en las manos una gran responsabilidad. Me gusta tomarme esta responsabilidad. Y el club me está ayudando, no me está poniendo problemas con esto”, consideró.

En cuanto a la condición física de ellos dos y de todos en general, no dejó dudas, aunque hizo un apartado en Guido Carrillo, quien es duda para el cruce de mañana.

“Físicamente están todos bien. El único que tiene un problema ahora es Guido, pero es normal. Hacía dos meses que venía con entrenamientos que no son de equipo de Primera. Tuvo un problemita esta semana. Vamos a ver cómo termina”, reflexionó.

Por último, volvió a hacer foco en el tema de la mentalidad ganadora, la historia del Pincha y la jerarquía de la que dispone para un 2023 en que el deseo es pelear Copa Sudamericana, Copa Argentina y torneo local.

“Soy una persona muy ambiciosa. Tengo la mentalidad de que quiero ganar siempre. Así que parto siempre con el presupuesto de que puedo ganar siempre lo que juego. Todas las competiciones que vamos a jugar, las vamos a intentar ganar”, avisó. “Para mí Estudiantes tiene que ser protagonista por la historia que tiene, por la calidad de plantel que tenemos. Es un equipo que tiene que intentar ganar las tres competiciones que tenemos. Después, ganarlas, lógicamente no es fácil, es difícil. Hay equipos en Argentina que están con otro tipo de trabajo. Racing, River, que tiene una cantidad de jugadores enorme. El mismo Boca, que sale campeón. Pero hay que entrar con esa mentalidad de querer ganar. Si se puede, mejor. No siempre se va a poder pero esa es mi manera de pensar. Jugar todos los partidos a ganarlos para que el objetivo final sea ganar lo que sea”, concluyó Balbo.