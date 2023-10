Incertidumbre total en La Plata: estaciones de servicio cerradas por falta de combustible

La falta de combustible en La Plata se acentuó en las últimas horas. Al punto tal que al menos dos estaciones de servicio de la ciudad cerraron los surtidores por faltante.

Según pudo saber este diario, las bocas de expendio de la avenida 44 y 142, de la petrolera Shell, no están cargando los tanques. Lo mismo ocurre en las de 60 y 31. Aseguran que "no se vende ni nafta súper, ni premium ni gasoil".

"Los playeros están barriendo. Pusieron conos en las entradas y no te cargan. Me dijeron que no les entregan ningún combustible desde anoche", aseguró un lector de EL DIA esta mañana. En una recorrida de este diario por el lugar se pudo comprobar que efectivamente, en esas estaciones de servicio, no se está atendiendo al público.

Algunos especulan con que la disparada del dólar blue, que este martes ya toca los mil pesos, es uno de los motivos por los que los comercios deciden no vender ningún tipo de combustible. Es que locales de otros rubros también siguen la misma política ya que no hay precios de referencia.

Tal como se informó, hay faltante de productos en supermercados y almacenes de la Ciudad, en donde se ven góndolas vacías. "Muchos no venden y se guardan los productos porque cuando van a reponer mercaderías, con los aumentos, terminan perdiendo", aseguran en el sector.

Un reclamo que se repite en La Plata

Cabe resaltar que ya desde la semana pasada conseguir combustible se está volviendo una misión casi imposible en la Región. Son cada vez más los lectores de este diario que denuncian que en varias estaciones de servicio hay faltantes de nafta súper y diésel. Tanto en surtidores del centro de La Plata como en la periferia se está registrando cierto desabastecimiento.

A ese panorama se suma que muchos puntos de expendio están cerrando a la noche para tratar de mantener el stock durante el día. “Los clientes llegan y preguntan si tenemos súper. Algunos cuentan que pasaron por dos o tres estaciones donde se quedaron sin stock. Es preocupante lo que está pasando”, decía días atrás el playero de la YPF de 9 y diagonal 73. “Esta estación suele ser tranquila y desde hace varios días no paran de venir autos porque estamos con buen abastecimiento, pero a este ritmo no sé cómo vamos a seguir”, agregaba el hombre.

Lo cierto es que en los últimos días es común ver que los automovilistas hagan largas filas a la espera de poder cargar combustible y cuando llegan al surtidor evalúan qué hacer frente a la situación que se les presenta. “Cuando les decís que no hay más súper algunos cargan un poco de la nafta premium como para no quedarse con el tanque vacío y salen a buscar otra estación donde tengan la opción más económica”, indicaba otro playero.

Alerta de estacioneros por falta de combustibles

Las estaciones de servicio representadas por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) habían alertado la semana pasada sobre el faltante de nafta y gasoil en los surtidores y le reclaman al Gobierno que adopte “medidas de urgencia” para resolver la problemática.

Para CECHA, la decisión del Banco Central de modificar los plazos de acreditación de pagos con tarjetas de crédito de ocho a cinco días hábiles a micro o pequeñas empresas del sector y los incentivos dados por YPF a su red, “no resultan suficientes” para encaminar un mercado, que “cada vez presenta un insostenible estrés operativo”.

“El aumento de los precios internacionales del petróleo, que encarece las importaciones a pérdida de combustibles, hace que las petroleras tiendan a abastecer preferentemente su demanda y el incremento de los precios en el mercado mayorista de combustibles, que tensiona la demanda en las estaciones retail de todas las banderas”, apuntaron los estacioneros.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellano, analizó: “está faltando combustible en todo el país. Comenzó faltando gasoil, ahora falta súper también. Tiene que ver con el congelamiento de precios. Las estaciones de servicio vendemos lo que nos mandan las petroleras. Para abastecer totalmente el mercado local, deberían importar a precio internacional, por lo tanto comercializan sólo la producción propia”.

Juan Carlos Basílico, representante en La Plata de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) afirmó que “estamos con los precios congelados hasta el 31 de octubre pero ese precio es una mentira porque Axion, Shell y Puma aumentaron; la única que no aumentó la nafta y el gasoil es YPF”. Y agregó que los combustibles “deberían valer entre un 40 por ciento y un 50 por ciento más”.