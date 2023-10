Wos cargó contra Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich durante su show

El rapero Wos, ayer por la noche ofreció un show en el estadio del Club Deportivo Morón y, en una de sus improvisaciones, apuntó con una indirecta a Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich luego de lo que fue el pacto realizado durante esta semana de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales.

El artista, durante su show, cantó ante una enorme multitud: "No soy un falso león y no rancheo con los gatos, ni me abrazo a un pato". Valentín Oliva, mayormente conocido como Wos, hizo referencia a los referentes de la oposición por sus apodos, Milei como "León", Bullrich como "Pato" y Macri nombrado desde la oposición como "Gato".

También, el rapero dedicó unas palabras al presente electoral y expresó: "Hace tiempo, y espero que haya claridad para el camino que se viene, que se vea un destino un poco más claro. Que veamos un poco de luz pronto, y siempre se debe construir con amor, esa debe ser la base. Aguante Argentina y los que odian el país, que se recontra mejoren".

León y Pato: Javier Milei publicó un meme para sellar la alianza con Patricia Bullrich para el balotaje

El balotaje que definirá quién será el presidente en los próximos 4 años en Argentina empezó a jugarse. Patricia Bullrich brindó una conferencia de prensa en la que expresó su apoyo al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, por sobre el de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Tras las palabras de la presidenta del PRO, Milei subió a su cuenta de la red social X (ex Twitter) una sugestiva foto. La misma muestra el dibujo de un león abrazando a un pato, y de fondo banderas argentinas.

Tini, ¿libertaria? La llamativa reacción a una foto de Milei

Adiferencia de otros artistas, Tini Stoessel nunca se caracterizó por opinar abiertamente de política, pero en las últimas horas un “me gusta” de la cantante en un posteo de Javier Milei sorprendió a todos sus fans.

La publicación en cuestión fue la imagen de un león abrazando a un pato que el candidato a presidente subió en alusión a su alianza con Patricia Bullrich.

Al ver el “like” de la estrella pop, los usuarios no tardaron en emitir su juicio con comentarios a favor y en contra de Tini en todas las redes y la cantante quitó el me gusta de la foto de Milei.