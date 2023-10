Habló el padre de Jésica Cirio en medio del escándalo de Insaurralde y Clerici: "Me angustia mucho"

Horacio Cirio, el papá de Jésica Cirio, habló en el programa "Bien de Mañana" sobre la situación que vive su hija desde que salieron a la luz las fotos de su ex marido, Martín Insaurralde, junto a Sofía Clérici, haciendo ostentación de lujos en un yate en Marbella, que le valieron la desvinculación de sus cargos políticos, así como también varias denuncias policiales.

Cirio estuvo diez años en pareja con Insaurralde y juntos son padres de Chloé. Si bien están separados desde hace pocos meses, la situación la afecta y su padre espera poder reencontrarse con ella y ofrecerle su contención porque desde hace doce años solamente la puede ver por televisión.

“Es mi hija y yo no voy a sentir envidia, todo lo contrario, yo no pido, siempre me arreglé, siempre trabajé y tenía mis aportes para poderme jubilar. Veo bárbara su buena vida. Me angustia no poder estar al lado de ella para poder darle un poco de contención. Ella antes de estar casada, tenía un estilo de vida muy bueno. Tenía su auto, su departamento en Palermo”, explicó Horacio.

Sobre Insaurralde, detalló que nunca llegó a conocerlo porque ya estaban distanciados: “No lo veía como para mi hija. Estaría muy enamorada de él en ese momento. No sé qué decir. Yo del tema no quiero hablar. Ni como ciudadano ni como familiar. Me da mucha pena el momento que está pasando Jésica, me angustia mucho”.

Horacio Cirio contó que está mal de salud y que eso lo tiene más sensible: “Hace un mes me agarró un infarto, me pusieron dos stent. Bajé de peso, me estoy cuidando. Después del episodio que tuve, quedé un poco más sensible. Quiero totalmente reestablecer el vínculo. Quiero conocer a mi nieta, pero no depende de mí, depende de ella que algún día me lo permita. No quiero decir cosas que puedan herir a la nena”.

Por último, remarcó que nunca recibió asistencia por parte de su hija: “Siempre me la rebusqué, nunca precisé, ni me dio, ni le pedí. Tengo jubilación de policía. Con mi señora hacemos feria americana… No estoy arrepentido de nada porque yo soy muy feliz. Estoy acompañado, contenido, enamorado. No tengo nada de qué arrepentirme ni nada de qué pedir perdón. Creo que los dos deberíamos pedirnos perdón. Ella no me permitió en el momento de su casamiento, entrar a su lado”.

Horacio Cirio dijo que el fin de semana intentará comunicarse con su hija y cerró dejándole un mensaje: “Me gustaría tener un encuentro con vos, por supuesto en privado”.

Jésica Cirio se distanció de su padre luego de que se divorciara de su mamá y le reclamara su casa, alegando que era una herencia que había recibido por parte de los Cirio. Horacio utilizó los medios de comunicación para hacer más visible su reclamo, algo que incomodó mucho a la modelo. Desde ese entonces, ella decidió romper el vínculo.