Domínguez y cuándo piensa poner en cancha a Zaid Romero

Estudiantes piensa en el partido contra Godoy Cruz de mañana, pero no le saca la mirada al próximo: ante Huracán, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Sí, aunque los dos son muy importantes, al entrenador Eduardo Domínguez le resulta imposible encararlos de manera separada.

Es que el equipo necesita dos buenos resultados en ambas competencias. Ante el Tomba se juega buena chance de seguir con posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2024 y en el que se jugará dentro de una semana en Rosario, la chance de seguir en carrera en la competencia más seductora que tiene por delante.

Para enfrentar a los mendocinos Domínguez está tratando de tener en condiciones a Santiago Núñez. Y aquí radica un tema que va de la mano con el próximo compromiso. No lo quiere arriesgar en caso que no esté del todo seguro porque en Rosario no podrá estar presente Federico Fernández, que fuera expulsado en el duelo ante Independiente.

El jugador que terminara con alguna molestia en el clásico ayer se entrenó con normalidad pero volverá a ser probado en el entrenamiento de esta tarde. Porque no asoman más centrales, con Luciano Lollo volviendo de una lesión y Ezequiel Muñoz relegado en la consideración del técnico.

Pero en la semana comenzó a trabajar a la par de sus compañeros Zaid Romero, el marcador central que está esperando a gritos el equipo. Con él en condiciones el Pincha podría volver a formar la línea de tres defensores que le permitía y le daba otra soltura a los laterales.

De esta manera es un hecho que tendrá minutos en cancha, ya sea como titular o como relevo. Pero Domínguez quiere que vaya recuperando terreno perdido y ritmo de juego. Será el reemplazante de Fernández ante el Globo, para volver a tener un marcador zurdo y buen juego aéreo. Pero claro, está lejos de su mejor forma futbolística ya que hace dos meses que no tiene rodaje, primero por un severo esguince de tobillo y luego por un desgarro.

Otro de los jugadores que está al límite es Mauro Méndez, que también trabajó apartado en los días anteriores. El uruguayo jugó todos los partidos por la ausencia de otro delantero. Ahora puede alternar con Mauro Boselli.

Ante la ausencia de Javier Altamirano, que sufrió otra lesión muscular, el DT debe buscar un jugador con características ofensivas. Sin Zapiola ni Atum, el que gana chances es el colombiano Alexis Manyoma, que jugó como titular contra Racing en este campeonato.

El equipo está lejos de ser confirmado. El plantel se entrenará esta tarde y luego quedará concentrado. Recién allí se empezará a ver una idea de once para jugar un partido clave ante Godoy Cruz, sin perder de vista a Huracán.

Asamblea Anual Ordinaria el 21 de octubre

Se confirmó ayer que el sábado 21 de octubre, en UNO, se llevará a cabo la Asamblea Anual Ordinaria en Estudiantes, que servirá para presentar los números 2022/23 y el presupuesto para la próxima temporada. Desde el Club le confiaron a este medio que por noveno año consecutivo el ejercicio arrojó un superávit, pese al pago de la totalidad del préstamo con el banco Itaú. De esta manera se infiere que el pasivo habrá reducido su número.

En tanto, recién en marzo se llevará a cabo la Asamblea Extraordinaria para la renovación de autoridades. En caso que haya elecciones o un cambio de actores, será a mediados del tercer mes del próximo año.

Zaid Romero podría tendría sus primeros minutos mañana contra Godoy Cruz en UNO