Terror en las alturas: a qué le tenemos miedo realmente cuando volamos

Uno de cada tres pasajeros sufre aerofobia. Miedo que puede ser una fobia en si mismo o puede estar relacionado a otros padecimientos como la claustrofobia o el temor a las alturas.

Si se va a las estadísticas viajar en avión es el medio de transporte más seguro, al año en el mundo mueren 1.350.000 personas producto de accidentes de tránsito, mientras que en el 2022 solo se registraron 223 fatalidades en aviones de línea aérea. A pesar de esto la aerofobia es uno de los padecimientos más comunes.

Carola Sixto sufrió durante mucho tiempo aerofobia lo que la llevó a estar más de 15 años sin subirse a un avión. “Yo estaba convencida de que no iba a volar nunca más en la vida, me armaba todos planes para no volar, había prescindido por completo de subirme a un avión”, confió en diálogo con EL DIA. Hasta que se le presentó una oportunidad que no pudo rechazar, “gracias a los puntos de la tarjeta mi marido consiguió unos pasajes a Nueva York a un precio muy bajo, era algo que no podía dejar pasar. Fue eso lo que me llevó a anotarme en un curso para trabajar mis miedos y ansiedades, gracias al que pude volver a subir a un avión”, relató la mujer que ahora ayuda a otras personas a salir de esa situación.

Tras superar sus temores Carola, que de profesión es periodista, creo el blog “Miedo a los aviones” en donde comenzó a compartir sus vivencias con otros, allí lo que intenta es “transmitir el tema tal como yo lo viví, no tanto desde la teoría sino más desde el lado de los testimonios”, sostuvo al respecto. De la mano del blog creó el curso “A volar sin miedo”, con el que acompaña a otros pasajeros que quieren superar la fobia.

Los miedos

El miedo a volar tiene distintas raíces. Puede nacer desde el temor a sufrir un accidente, a atravesar turbulencias o incluso hasta de pasar horas encerrados. A lo largo de su experiencia al frente del curso Carola estableció que se puede dividir a la gente en dos grandes grupos, “por un lado están los que tienen miedo a lo externo, es decir a que le pase algo al avión a que se estrellé o a que haya una tormenta y por otro los que tienen un miedo relacionado a lo que les pasa internamente, a cómo van a reaccionar adentro del avión, si cuando haya un turbulencia van a querer salir corriendo o les va a dar un ataque”, explicó y completó: “Hay gente que por cuestiones de personalidad tiene miedo de hacer un papelón. El miedo es a tener una reacción y perder el control”.

Pero lo que más temor provoca en la mayoría de las personas son las turbulencias. “Las encuestas arrojan que cerca del 70% de las personas a lo que más le temen es a las turbulencias. Es algo completamente comprensible ya que no es agradable estar sentado y que de la nada se te empiece a mover la base”, señaló.

En esa línea, los relevamientos indicaron que un 92% de los pasajeros se queda más tranquilo cuando ve al tripulante de cabina; el 60% prefiere volar de día; mientras que el 83% se pone más ansioso si le toca volar un día de lluvia; en tanto que el 82% reconoció ponerse más nervioso en el despegue que en aterrizaje.

Todo esto está relacionado tanto a la ansiedad como a la falta de conocimiento. Así como los pasajeros tienen que trabajar la cuestión de la ansiedad personal, también deben informarse. Es que algo que se da entre las personas que sienten temor a la hora de volar es un fenómeno al que Carola llamó “evitación”, muchos compran el pasaje y adrede evitan pensar en cualquier aspecto relacionado al viaje hasta que sea el momento de subirse al avión. “No pensar en el tema hasta el momento de ir al aeropuerto es un error porque cuanto más preparado estás para afrontar el tema mas seguro te vas a sentir”, remarcó la especialista.

En ese sentido el curso busca cubrir todas las áreas relacionadas al tema, es por eso que trabajan junto a una psicóloga, pero también con especialistas que les sacan todas sus dudas técnicas en lo que refiere a aviación y a la meteorología y analizan los mitos más populares que existen al respecto.

Una vez que despejamos las dudas más técnicas compartimos como opera la ansiedad como regularla profundizamos en la historia personal de cada uno para ver donde se origina ese miedo. En mi caso me ayudó un montón empezar a mirar que no era solo el avión, sino que tenía otros miedos de chica. Es ahí cuando uno empieza a amigarse también con uno mismo”, manifestó Carola.

El primer viaje

Uno puede hacer los cursos, hacer terapia y aprovechar todas las herramientas que tenga a su alcance para superar sus miedos. Una vez que lo logra -o al menos cree sentirse listo- llega el momento de enfrentar la realidad y subirse a un avión ¿pero como es ese primer vuelo?

En el caso de Carola, los nervios se apoderaron de ella. “No pude completar un formulario, había que llenar una planilla y no me acordaba nada, ni mi nombre, ni mi documento, ni mi dirección. Nada, estaba totalmente en blanco”, recordó. Pero una vez que superó ese primer momento llegó la emoción: “Me la pasé llorando, no lo podía creer. Realmente pensaba que nunca más iba a volar”.

“Creía que no iba a volar nunca más en la vida, me armaba todos planes para no volar”

“La pase mal, en reuniones no contaba lo que me pasaba porque me daba vergüenza. Yo pensaba que lo podía disimular pero no”, rememoró y consideró que superar esto la ayudo a poder avanzar en otros aspectos y poder hacer otras cosas, “por ejemplo ahora estoy en Jujuy e hice cosas que nunca pensé que me iba a animar como manejar un auto por camino de cornisa”.

Superar una fobia no es una tarea sencilla, el miedo paraliza, pero si algo aprendió Carola es que se puede superar, “es algo difícil, no voy a mentir, pero al final del día te das cuenta que la verdad es que no hay como viajar”, concluyó.